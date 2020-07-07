Анонс матчей 31-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 19:14

«Дженоа» — «Наполи»

«Дженоа» очень слабо проводит сезон – сыграно уже 30 туров, а от зоны вылета оторваться «грифоны» так и не смогли. «Наполи» уже обеспечил себе путевку в Лигу Европы и играет без особых нервов, в прошлом туре он обыграл «Рому», показав отличный футбол. Не выстоят хозяева?

Прогноз на матч Дженоа — Наполи.

«Фиорентина» — «Кальяри»

Обе команды проваливают сезон, хотя и делали ставку на еврокубки. «Фиорентина» выиграла всего один матч из последних шести и находится на 12-м месте в таблице. По соседству находится и «Кальяри», но при этом «россоблу» еще имеют шансы на еврокубки, но сумеют ли они обыграть» фиалок»?

Прогноз на матч Фиорентина – Кальяри.

«Аталанта» — «Сампдория»

«Аталанта» находится в великолепной форме и добывает победу за победой, но пока находится на четвертом месте в таблице. «Сампдория» решает другие задачи и старается оторваться от зоны вылета, два последних матча «дория» выиграла, но по силам ли ей удивить и «Аталанту»?

Прогноз на матч Аталанта – Сампдория.

«Болонья» — «Сассуоло»

Как «Болонья», так и «Сассуоло», добавили в последнее время и обрели надежду на финиш в зоне еврокубков. Шансов на такой рывок безусловно не много, но все находится в руках команд – победная серия может вполне принести желанную путевку в Лигу Европы. Как сыграют команды?

Прогноз на матч Болонья – Сассуоло.

«Рома» — «Парма»

«Рома» провалила свою основную задачу на сезон – «волки» не сумели навязать борьбу «Аталанте» и остались вне Лиги Чемпионов на следующий сезон. «Парма» также неудачно провела последние три матча и опустилась на 12-е место в таблице, но чьей неудачной серии придет в итоге конец?

Прогноз на матч Рома – Парма.

«Торино» — «Брешиа»

«Торино» имеет все шансы покинут Серию А по итогам сезона – пока «быки» находятся вне зоны вылета, но показывают очень слабую игру, упав уже на 16-е место в таблице. «Брешиа» на протяжении всего сезона сражается за сохранение прописки в Серии А и выиграла последний свой матч, но сумеют ли «ласточки» развить успех?

Прогноз на матч Торино – Брешиа.