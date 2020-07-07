Анонс матчей 34-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 19:15

«Вест Хэм» — «Бернли»

«Вест Хэм» вряд ли может нынешний сезон занести себе в актив – «молотобойцы» лишь 16-е в таблице. «Бернли» играет куда успешнее своего сегодняшнего соперника – в таблице он 10-й и не проигрывает на протяжении трех матчей, но прервется ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Вест Хэм – Бернли.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

«Манчестер Сити» проиграл чемпионство «Ливерпулю» и отсутствие мотивации стало сказываться на результатах команды – в прошлом туре «горожане» проиграли «Саутгемптону». «Ньюкасл» отдалился от зоны вылета и после карантина не проигрывал, но сумеют ли «сороки» и сегодня зацепиться за очки?

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ньюкасл.

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

«Шеффилд Юнайтед» и «Вулверхэмптон» являются конкурентами в борьба за Лигу Европы – в таблице команды разделяет всего четыре очка. Однако, у «волков» есть еще минимальные шансы на финиш в зоне Лиги Чемпионов, но для этого им сегодня нужна только победа. Кто возьмет очки?

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон.

«Брайтон» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» оформил чемпионство и немного расслабился, мотивации в турнире уже у «красных» нет. «Брайтон» еще не гарантировал себе прописку в Премьер-Лиге и от зоны вылета отрывается всего на шесть очков – сумеют ли «чайки» огорчить фаворита?

Прогноз на матч Брайтон – Ливерпуль.