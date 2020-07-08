«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:25

Астон Вилла

Семикратный чемпион и обладатель Кубка Англии в минувшем сезоне каким-то чудом вышел в Премьер-Лигу. Как тут не поставить команду в пример все скептикам, которые пытаются доказать, что пятое место в Чемпионшип не повод для радости.

Впрочем, выступления «виллы» в АПЛ пока действительно не радуют. За 33 тура «Астон Вилла» сумела записать в актив семь побед и шесть мировых, что принесло 27 очков и 18-е место в зоне вылета.

Расстояние до зоны вылета составляет четыре балла, которые будет преодолеть чрезвычайно сложно, особенно с такими соперниками, как сегодня. Показатели атаки подопечных Дина Смита довольно посредственные – 36 забитых, из которых семь на счету Грилиша, а пять Уэсли. Подвела хозяев оборона, которая пропустила 62 гола, что недопустимо для соревнований такого уровня.

После большого перерыва «бордово-голубые» смогли добыть всего два балла – ничья с «Шеффилд Юнайтед» (0:0) и «Ньюкасл» (1:1), а три игры команда проиграла, уступив в воскресенье «Ливерпулю» (0:2).

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Таргетт, Уэсли, Хитон, Энгельс и Калинич.

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Манчестер Юн

20-кратный чемпион Англии в текущем первенстве не смог вступить в битву за первое место, а сегодня может решиться судьба команды в европейской осени. Поражение лишит «Манчестер Юнайтед» шансов на Лигу чемпионов, а вот успех приблизит их к четвертому «Лестеру».

На сегодняшний день в активе «красных дьяволов» 15 побед и 10 мировых, что принесло 55 баллов. Результативность атаки четвертая в Премьер-лиге – 56 забитых голов, а лучшими голеадорами на сегодня являются Рэшфорд и Марсьяль (по 15 голов). Стоит отметить линию обороны « МЮ », которая показала на сегодняшний день третий результат в АПЛ .

Большой перерыв пошел на пользу подопечным Оле Гуннар Сульшера. После старта летней сессии гости идут без поражений – ничья и три победы подряд – над «Шеффилд Юнайтед» (3:0), «Брайтоном» (3:0) и «Борнмутом» (5:2), на что мы давали прогноз. Обращает внимание, что все победы добыты с разницей в три мяча.

Сегодня не смогут выйти на поле Джонс, Рохо, Туанзебе и Линделёф.

Статистика

Соперники проведут свой 188-й матч в истории

Статистика побед 98 на 49 в пользу «Манчестер Юнайтед»

« МЮ » не проигрывал в 15 подряд личных встречах

«Астон Вилла» не выигрывала пять матчей подряд

Последний очный матч завершился вничью (2:2)

Прогноз

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед.