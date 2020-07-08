«Верона» — «Интер»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:27

Верона

«Верона» проводит сезон на очень высоком уровне – команда Ивана Юрича все еще претендует на еврокубки. Пока «мастифы» занимают восьмое место в таблице и от «Ромы» с «Наполи» отстают на шесть очков – такой гандикап отыграть еще вполне реально.

Тем не менее, после карантина «Верона» играет куда менее стабильно, чем до него – в четырех последних матчах ей удалось добыть всего одну победу. В последнем туре «мастифы» неожиданно уступили 0:2 в гостях «Брешии», не сумев приблизиться к цели вплотную.

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Интер М

«Интер» выпал из чемпионской гонки – в данный момент от «Ювентуса» его отделяет 11 очков. У команды Антонио Конте на один матч меньше, чем у лидера, но гандикап все равно не позволяет считать команду конкурентом «старой синьоре». В текущем туре оступился «Лацио», до которого не хватает четырех очков – сегодня «нерадузрри» имеют шанс свести отставание к минимуму.

В последнем туре «Интер» преподнес болельщикам неприятный сюрприз – в большинстве на своем поле он умудрился проиграть 1:2 «Болонье», выигрывая по ходу матча.

Статистика

Ни в одном из последних 21 матчей «Верона» не обыгрывала «Интер» — 15 поражений и шесть ничьих

Только в одном из четырех последних матчей «Верона» сумела победить

В пяти последних матчах «Интер» добыл три победы

Прогноз

Прогноз на матч Верона – Интер.