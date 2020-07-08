«Атлетик» — «Севилья»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:29

Атлетик Б

Восьмикратный чемпион Испании и один из трех команд Ла Лиги, которая ни разу в истории не покидала высший дивизион, выступает в этом сезоне традиционно мощно. Стоит отметить, что баскский клуб 24 раза выигрывал Кубок Короля, что является серьезным достижением.

После 34 туров в активе «красно-белых» по 12 побед и мировых, которые принесли 48 очков,что на три меньше, чем у седьмого «Реала Сосьедад». Оборона басков традиционно на высоте – 29 пропущенных голов, а вот атака могла сыграть более эффективно. Из 38 голов, забитых командой, 13 на счету Гарсии и шесть у Уильямса.

Летнюю сессию «львы» проводят довольно успешно. Две ничьи и три победы над «Бетисом» (1:0), «Мальоркой» (3:1) и «Валенсией» (2:0). В последнем туре «Атлетик» на своем поле не справился с мадридским «Реалом» (0:1).

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Альварес, Гарсия и Бенат, у которого травма бедра.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Севилья

У сегодняшних гостей достижения менее скромные. Последний титул чемпиона «Севилья» смогла добыть 75 лет назад, а Кубок Испании команда выиграла пять раз, последний из которых в 2010 году. Чем может удивить история команды, так это тем, что гости являются рекордсменами по победам в Лиге Европы, где побеждали пять раз.

В текущем первенстве Ла Лиги в активе «красно-белых» 16 побед и 12 мировых, которые принесли 60 очков, что всего на три меньше, чем у третьего «Атлетико». Линия атаки «нервионцев» четвертая в лиге – 49 забитых голов. Главными голеадорам команды являются Окампос (13 голов) и Эль-Несери (семь мячей).

После большой коронапаузы севильцы выступают без поражений. В дебютной игре летней сессии гости повергли «Бетис» (2:0), а затем четыре игры подряд завершили миром. В двух последних поединках подопечные Юлена Лопетеги одержали две сухие виктории – над «Леганесом» (3:0) и «Эйбаром» (1:0), на что мы давали прогноз.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Вацлик, Коршья и Гомес.

Статистика

Соперники проведут 159-й матч в истории противостояний

Статистика побед 65 на 63 в пользу «Севильи»

«Севилья» не проигрывала 13 матчей подряд

В 2 из 4 последних очных матчей выиграл «Атлетик»

В 6 из 10 последних поединков было забито менее трех голов

Последний личный матч завершился вничью (1:1)

Прогноз

Прогноз на матч Атлетик – Севилья.