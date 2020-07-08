Анонс матчей дня 9 июля от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 19:32

«Борнмут» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» находится пока даже вне зоны Лиги Европы – «шпоры» в таблице восьмые. Однако, седьмой «Арсенал» имеет всего на два балла больше, так что обойти его «Тоттенхэм» может уже сегодня. Ждать ли победы фаворита над безнадежным «Борнмутом»?

Прогноз на матч Борнмут – Тотетнхэм.

«Эвертон» — «Саутгемптон»

«Эвертон» все еще рассчитывает пробиться в Лигу Европы, но пока он лишь 11-й в таблице и отстает от «Арсенала» на шесть баллов. «Саутгемптон» уже особой мотивации не имеет – вылет «святым» не грозит, а в еврокубки пробиться они уже не смогут. Возьмут ли «ириски» три очка?

Прогноз на матч Эвертон – Саутгемптон.

«Мальорка» — «Леванте»

«Мальорка» старается выбраться из зоны вылета – пока она 18-я в таблице, но от 17-го «Эйбара» отстает всего на шесть очков. «Леванте» уже гарантировал себе прописку в Примере и с мотивацией у него сегодня могут возникнуть проблемы, но воспользуются ли этим хозяева?

Прогноз на матч Мальорка – Леванте.

СПАЛ – «Удинезе»

СПАЛ застрял на последнем месте в таблице и шансов на спасение у него откровенно мало – «Лечче» находится на расстоянии девяти очков. «Удинезе» также еще ничего не решил для себя в чемпионате и идет на 15-м месте, но сумеют ли «зебры» сегодня улучшить турнирное положение?

Прогноз на матч СПАЛ – Удинезе.

«Рубин» — «Краснодар»

«Краснодар» продолжает погоню за второй строчкой – пока «быки» в таблице третьи, но «Локомотиву» проигрывают всего четыре очка, имея при этом еще матч в запасе. «Рубин» находится вне зоны вылета, но показывает не лучший футбол, воспользуются ли своим шансом гости?

Прогноз на матч Рубин – Краснодар.