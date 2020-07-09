«Реал» Мадрид — «Алавес»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 20:45

Реал Мадрид

Бронзовый призер Ла Лиги и лучший футбольный клуб ХХ века по версии ФИФА кажется дождался своего очередного титула. До сегодняшнего дня у «галактикос» в списке титулов числились 33 победы в Примере и 19 побед в Кубке страны, а Лигу чемпионов мадридский клуб выигрывал пять раз подряд, что является абсолютным рекордом.

В последние годы у «белых» не получалось сбросить с первого места «Барселону», мало того, второе место отбирал «Атлетико». В этом году все поменялось. Подопечные Зинедина Зидана весь сезон находились в постоянной погоне за лидером и после большого перерыва дождались спад в игре каталонцев, чем сразу же и воспользовались.

На сегодняшний день в активе «Реала» 23 победы и восемь ничьих, при лучшей линии обороны, которая пропустила за весь турнир всего 21 мяч. Линия атаки не на первом месте, но 62 гола в ворота противника тоже впечатляют. Главными снайперами команды являются Бензема (17 голов) и Рамос (10).

После большого перерыва «сливочные» выдали серию из семи побед подряд, при этом пять из которых добыли всухую. В последнем матче столичный клуб на выезде переиграл «Атлетик» (1:0).

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Азар, Рамос, Карвахаль, Начо и Варан.

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Алавес

«Алавес» неплохо провел старт текущего первенства, по итогам которого создал для себя неплохой запас прочности. Еще каких-то 20 лет назад команда блестяще выступала на европейской арене, а сегодня не поднимается выше середины турнирной таблицы Примеры, мало того, с такими показателями имеет все шансы расстаться с элитным дивизионом.

После 34 туров «уничтожители бобов» добыли девять побед и восемь ничьих, что принесло команде 35 очков и 16-е место. Атака команды забила 32 мяча, из которых 11 на счету Переса, а 10 у Хоселу.

Большая коронапауза очень плохо подействовала на «славных», которые переиграли «Реал Сосьедад» (2:0), а шесть поединков проиграли. В июле подопечные Асьера Гаритано проиграли «Гранаде» (0:2) и «Вальядолиду» (0:1), на что мы давали прогноз.

В сегодняшней игре в составе гостей не смогут выйти на поле Дуарте и Пачеко.

Статистика

Соперники проведут 31-й очный матч в истории

Статистка побед 25 на 4 в пользу Мадрида

«Реал» Мадрид выиграл семь матчей подряд

«Алавес» проиграл 9 из 10 последних очных поединков

На своем поле «Реал» забивал в личных матчах 3,75 гола в среднем

Последняя личная встреча завершилась победой «Реала» (3:0)

Прогноз

Прогноз на матч Реал Мадрид – Алавес.