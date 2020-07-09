Анонс матчей дня 10 июля от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 20:47

«Реал Сосьедад» — «Гранада»

«Реал Сосьедад» после карантина показывает не лучший футбол – баски выпали из зоны Лиги Чемпионов. Пока команде Иманола Альгуасиля удается удерживать седьмое место, но «Валенсия» находится на расстоянии одного балла. Удастся ли хозяевам обыграть «Гранаду»?

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Гранада.

«Смолевичи» — «Ислочь»

«Смолевичи» выдали два неплохих матча в последних турах, заработав четыре очка, но из зоны прямого вылета им так и не удалось выбраться. «Ислочь» все еще рассчитывает попасть в еврокубки, но находится лишь на восьмом месте в таблице, но ждать ли сегодня победы «волков» над аутсайдером?

Прогноз на матч Смолевичи – Ислочь.

«Спортинг» — «Санта Клара»

«Спортинг» на высоком уровне провел последние матчи и закрепился на третьей строчке в таблице. Шансов пробиться выше у «львов» нет, но вот потерять третье место запросто – «Брага» имеет всего на три очка меньше. Сумеет ли «Санта Клара» дать бой фавориту?

Прогноз на матч Спортинг – Санта-Клара.

«Пасуш де Феррейра» — «Брага»

«Брага» пока находится лишь на четвертом месте в таблице, но наверняка будет стремиться подняться выше – «Спортинг» находится в трех очках. «Пасуш де Феррерйа» вырвалась из опасной зоны и уже не имеет особой мотивации, но воспользуются ли этим «оружейники»?

Прогноз на матч Пасуш де Феррейра – Брага.