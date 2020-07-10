«Ахмат» — «Зенит»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:24

Ахмат

«Ахмат» очень слабо проводит сезон и имеет все шансы покинуть Премьер-Лигу по его итогам. К старту 28-го тура команда Игоря Шалимова подходит на 13-й строчке в таблице, имея всего 30 очков в активе. От зоны вылета «волки» отрываются на три балла, которые безусловно нельзя назвать серьезным преимуществом.

В последнем туре «Ахмат» добыл важную победу 2:1 над «Тамбовом», которая стала для него уже второй в последних трех матчах – если удастся выдержать кой темп в оставшихся турах, то спастись труда команде не составит.

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Зенит

«Зенит» великолепно провел сезон и досрочно оформил чемпионство. «Золотым» для команды Сергея Семака получился поединок позапрошлого тура – в гостях «Зенит» обыграл со счетом 4:2 «Краснодар», став недостижимым для конкурентов.

В последнем туре мотивации питерскому клубу явно не хватало – в домашнем поединке с «Сочи» о н пропустил первым, но сумел в итоге взять свое. Победа со счетом 2:1 стала для «Зенита» шестой кряду.

Статистика

Только в одном из семи последних домашних матчей «Ахмат» не сумел забить в ворота «Зенита»

Только в одном из шести последних матчей «Ахмат» не забивал

Только в одном из шести последних матчей «Зенит» не пропускал

Прогноз

Прогноз на матч Ахмат – Зенит.