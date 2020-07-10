«Ювентус» — «Аталанта»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:26

Ювентус

«Ювентус» не идеально проводит сезон – команда Маурицио Сарри уже проиграла два трофея, уступив «Лацио» Суперкубок, а «Наполи» Кубок Италии. В Серии А «старая синьора» пока является фаворитом в борьбе за титул – от второго «Лацио» ее отделяет семь очков, третья «Аталанта» находится на расстоянии девяти баллов, сегодня этот гандикап должен измениться.

После карантина «Ювентус» выдал великолепную победную серию – жертвами его стали «Болонья» (2:0), «Лечче» (4:0), «Дженоа» (3:1) и «Торино» (4:1). В последнем туре «старая синьора» наверняка рассчитывала добыть очередные три очка – она вела со счетом 2:0 в поединке против «Милана», но получив преимущество, расслабилась.

Мгновенно этим воспользовался «Милан», отгрузив в ворота чемпиона Италии четыре гола. Поражение 2:4 прервало победную серию команды, но основные конкуренты «Ювентуса» также потерпели «фиаско», лишь «Аталанте» удалось взять три пункта.

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Аталанта

«Аталанта» громко заявила о себе в нынешнем сезоне – проведя на очень высоком уровне сезон прошлый, команда Джанпьеро Гасперини получила путевку в Лигу Чемпионов, где сыграла великолепно. Выбравшись из непростой группы, «Аталанта» без проблем в плей-офф вынесла «Валенсию» и теперь в августе померяется силами с ПСЖ .Участие в Лиге Чемпионов сказалось на старте «Аталанты» в Серии А – часто бергамаски теряли очки, за счет чего не смогли включиться в чемпионскую гонку. В данный момент клуб занимает третье место в таблице с 66 очками, всего на два балла отставая от второго «Лацио», а от лидера «Ювентуса» имеется гандикап в девять очков.

В последнем туре у «Аталанты» был непростой соперник – «Сампдория» набрала форму и дала бой на «Атлети Адзурри д'Италия». Тем не менее, вскрыть соперника бергамаскам удалось в конце встречи – победа 2:0 стала для них 12-й кряду во всех турнирах.

Статистика

В первом круге «Ювентус» обыграл «Аталанту» со счетом 3:1

Только в одной из четырех последних очных встреч команды не сумели обменяться голами

«Аталанта» является самой результативной командой Серии А – 85 голов в 31 матчах

В каждом из трех последних матчей «Ювентус» пропускал

Прогноз

Прогноз на матч Ювентус – Аталанта.