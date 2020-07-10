«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:27

Вальядолид

43-й сезона в Примере для «Вальядолида» проходит довольно успешно. После 35 туров в активе команды Роанлдо восемь побед и 15 мировых, что принесло команде 39 очков и 14-е место. Запас прочности у команды довольно серьезный, что позволяет с уверенностью смотреть и готовиться к следующему году.

Самым слабым звеном команды, которое требует усиления в короткий летний перерыв, является атака, которая смогла забить всего 29 голов, что намного меньше одного гола за матч. Главные голеадоры команды – Унал и Гвардиола Наварро (по шесть голов).

Летнюю сессию «пусела» провела неплохо – победа над «Леганесом» (2:1) и «Алавесом» (1:0), а также четыре ничьи – с «Сельтой» (0:0), «Хетафе» (1:1), «Севильей» (1:1) и «Леванте» (0:0) вселяют оптимизм в поклонников «Вальядолида».

В сегодняшней игре не смогут принять участие Каро, Мичел, Порро, Фернандес и Салису.

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Барселона

26-кратный чемпион Испании потерял титул чемпиона, причем в этом может винить только себя, но, по нашему мнению, всему виной именно тренер команды, который имея такой звездный состав растерял очки практически на ровном месте.

После 35 туров в активе «Барсы» 76 очков, при этом в активе 23 победы и семь мировых. Показатели атаки «сине-гранатовых» лучшие в Ла Лиге, а главными голеадорами являются Месси (22 гола) и Суарес (15голов).

Свое преимущество каталонский клуб растерял после большого перерыва, где не проигрывал, но четыре ничьи отправили команду на вторую строчку, при этом «Реал» идет на максимальных оборотах. В двух последних турах Сетьен не проводил эксперименты с составом, что принесло две победы – над «Вильярреалом» (4:1) и «Эспаньолом» (1:0), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Хуниоор, Умтити, Де Йонг, Фати и Дембеле.

Статистика

Соперники проведут свой 89-й матч в истории

Статистика побед 58 на 14 в пользу «Барсы»

«Барселона» выиграла пять матчей подряд

Серия каталонцев без поражений составляет девять поединков подряд

«Вальядолид» не забивал дома в 2 из 5 последних домашних матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Барселоны» (5:1)

Прогноз

Прогноз на матч Вальядолид – Барселона.