Анонс матчей 35-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 19:29

«Норвич» — «Вест Хэм»

«Норвич» закрепился на последнем месте в таблице и имеет минимум шансов на спасение – от 17-го места его отделяет 10 очков. «Вес Хэм» также не идеален и находится на 16-м месте в таблице, не побеждая в двух последних матчах. Кто из аутсайдеров окажется сильнее?

Прогноз на матч Норвич – Вест Хэм.

«Уотфорд» — «Ньюкасл»

«Уотфорд» балансирует на г рани пропасти уже долгое время, но пока не проваливается в зону вылета. «Ньюкасл» уже все свои вопросы в чемпионате решил и отсутствие мотивации сказывается на результатах – в двух последних матчах «сороки» не побеждали. От кого ждать победы?

Прогноз на матч Уотфорд – Ньюкасл.

«Ливерпуль» — «Бернли»

«Ливерпуль» уже оформил чемпионский титул и спокойно доигрывает чемпионат, особо не расслабляясь. «Бернли» набрал отличную форму и не проигрывает в четырех матчах кряду, но по силам ли аутсайдеру преподнести сюрприз чемпиону на его поле?

Прогноз на матч Ливерпуль – Бернли.

«Шеффилд Юнайтед» — «Челси»

«Челси» за счет побед в последних турах поднялся на третье место в таблице, но спокойным быть не может – пятый «Манчестер Юнайтед» имеет всего на два очка меньше. «Шеффилд Юнайтед» сражается за Лигу Европы и не проигрывает в трех матчах кряду, останутся ли хозяева непобежденными и сегодня?

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Челси.

«Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» находится вне зоны вылета и может в целом чувствовать себя в безопасности – от зоны вылета его отделяет восемь очков. «Манчестер Сити» время от времени позволяет соперникам себя обыгрывать, с мотивацией явно есть проблемы. Сумеют ли «горожане» победить?

Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити.