«Тоттенхэм» — «Арсенал»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:30

Тоттенхэм

Прошлогодний финалист Лиги чемпионов уже покинул турнир, уступив на стадии 1/8 финала «РБ Лейпциг» (0:4 по сумме двух встреч). На этот турнир и возлагались основные надежды поклонников, ибо участие в новом еврокубковом сезоне пока под вопросом.

После 34 туров в активе «шпор» 13 побед и 10 ничьих, что принесло команде 49 очков и девятую позицию. Впрочем, до заветного седьмого места расстояние составляет всего два балла, что принесет серьезную интригу в оставшихся поединках чемпионата. Атака «лилово-белых» отличилась 52 раза, а главными снайперами команды являются Кейн (13 голов) и Сон Хон-Мин (девять мячей).

После большой коронапаузы подопечные Жозе Моуринью неожиданно уступили «Шеффилд Юнайтед» (1:3), дважды сыграли вничью, причем в дебютном матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Две игры у «Тоттенхэма» получились довольно успешными – сухие виктории над «Вест Хэм» (2:0) и «Эвертоном» (1:0).

В лазарете команды Танганга, Фойт и под большим вопросом выход Алли, у которого проблемы с ногой. Дайер пока не выйдет из-за дисквалификации.

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Арсенал

12-кратный чемпион Англии и прошлогодний финалист Лиги Европы, довольно посредственно стартовал в турнире Премьер-лиги этого сезона, что принесло соответствующий результат на сегодняшний день.

После 34 туров в активе «Арсенала» 12 викторий и 14 мирных исходов, что принесло команде 50 очков и восьмую позицию. До заветной зоны еврокубков всего один пункт, ну а зона Лиги чемпионов практически недосягаема – 10 баллов разницы.

Атака «канониров» отличилась 50 раз, из которых 20 голов на счету Обамеянга, а восемь у Ляказетта. Старт летней сессии Премьер-Лиги прошел для «пушкарей» неудачно – два поражения подряд, но затем все стало на свои места. Три победы над «Саутгемптоном» (2:0), «Норвичем» (4:0) и «Вулверхэмптоном» (2:0) были добыты всухую.

Между делом подопечные Микеля Артеты вышли в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

В минувший вторник «красно-белые» на своем поле разошлись миром с «Лестером» (1:1), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем поединке не смогут принять участие Гендузи, Джон-Джулс, Лено, Мари, Мартинелли, Нкетиа, Чемберс и Озил.

Статистика

Соперники проведут 187-й очный матч в истории

Статистика побед 77 на 58 в пользу «Арсенала»

В 6 из 10 последних матчей забивали обе команды

«Шпоры» не проигрывали на своем поле с 2015 года

«Арсенал» выиграл три выездных матч подряд

Последняя личная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз

Прогноз на матч Тоттенхэм – Арсенал.