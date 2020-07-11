«Наполи» — «Милан»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:32

Наполи

«Наполи» не справился с о своей главной задачей на сезон – реальных шансов пробиться в зону Лиги Чемпионов у него уже нет. В данный момент команда Дженнаро Гаттузо занимает шестое место в таблице с 51 очком в активе, проигрывая четвертому «Интеру» 14 очков – за оставшееся время такой гандикап отыграть уже будет нереально.

Тем не менее, путевку в Лигу Европы неаполитанцы себе уже обеспечили – в финале Кубка они обыграли «Ювентус», завоевав трофей и автоматически попав в Лигу Европы. Несмотря на отсутствие мотивации, «партенопейцы» продолжают показывать отличный футбол и набирать очки – в последнем туре от них пострадал «Дженоа».

В Геную «Наполи» пожаловал после убедительной победы над «Ромой» со счетом 2:1 и, несмотря на отчаянное сопротивление хозяев, снова сумел выиграть. Виктория 2:1 стала для неаполитанцев второй кряду и уже четвертой после карантина.

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Милан

«Милан» проводит очередной невнятный сезон – несмотря на солидный состав и амбиции, команда Стефано Пиоли не является претендентом на путевку в Лигу Чемпионов. К старту 32-го тура «россонери» подходят на седьмой строчке в таблице, имея в активе лишь 49 очков. От зоны Лиги Европы имеется отставание в два балла, но при определенных раскладах и седьмая строчка позволит «Милану» оказаться в Лиге Европы.

После перерыва «россонери» показывают отличный футбол – ни в одном из пяти поединков после возобновления чемпионата они не проигрывали. В последнем туре «Милан» и вовсе оставил без очков «Ювентус», причем победа получилась волевой – пропустив дважды на старте второго тайма, «россонери» ответили сопернику четырьмя голами. Таким образом серия без поражений достигла шести матчей, включая Кубок Италии.

Статистика

Только в одном из четырех последних матчей «Наполи» не пропускал от «Милана»

В каждом из четырех последних матчей «Наполи» пропускал

В каждом из пяти последних матчей «Милан» забивал минимум два гола

Ни в одном из шести последних матчей «Милан» не проигрывал – четыре победы и две ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Наполи – Милан.