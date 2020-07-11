«Краснодар» — «Урал»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:33

Краснодар

«Краснодар» так и не сумел составить конкуренцию «Зениту» и проиграл чемпионскую гонку, поучаствовав в ней лишь формально, теперь команде Мурада Мусаева предстоит отвоевать у «Локомотива» вторую строчку, которая позволяет получить прямую путевку в Лигу Чемпионов, а сделать это будет не так уже просто – «железнодорожники» имеют на пять очков больше.

На третьей строчке есть еще и ЦСКА , но его обойти «быки» могут за счет победы в перенесенном поединке с «Динамо», так что главным их конкурентом безусловно можно назвать «Локомотив». В последнем туре «Краснодар» неожиданно проиграл 0:1 «Рубину», потерпев таким образом второе поражение кряду.

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Урал

«Урал» вполне достойно проводит сезон – команда Дмитрия Парфенова занимает в данный момент седьмую строчку в таблице. Шансов пробиться в еврокубки через чемпионат минимум, учитывая восемь очков отставания от «Ростова», но «шмели» могут сделать это через Кубок, где добрались уже до полуфинала.

В последнем туре «Урал» обыграл со счетом 2:1 «Динамо», продлив серию без поражений до четырех матчей.

Статистика

В четырех последних матчах «Краснодар» добыл четыре победы над «Уралом»

В 12 домашних матчах чемпионата «Краснодар» потерпел всего одно поражение

Только в одном из пяти последних выездных матчей чемпионата «Урал» сумел победить

Прогноз

Прогноз на матч Краснодар – Урал.