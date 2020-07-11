«Севилья» — «Мальорка»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:35

Севилья

Шестая команда минувшего сезона уверенно идет к путевке в Лигу чемпионов. Кроме того, за 35 туров текущего сезона «красно-белые» смогли одержать 17 побед и 12 мировых, что принесло 63 очка, а это столько же, как и у «Атлетико», что оставляет неплохой шанс для севильцев выйти на третью позицию, что является серьезным достижением для любой команды и хорошим трамплином на следующий год.

Оборона «нервионцев» показала третий результат в лиге, а атака смогла 51 раз поразить ворота противника. Главными голеадорами команды являются Окампос (13 голов) и Эн-Несири (семь голов).

После большого перерыва подопечные Юлена Лопетеги идут без поражений. В дебютном матче «Севилья» обыграла «Бетис» (2:0), но затем выдала серию из четырех ничьих. В трех последних матчах хозяев никто не смог удержать – «Леганес» (3:0), «Эйбар» (1:0) и «Атлетик» (2:1).

В сегодняшней игре не смогут выйти Коршья и Вацлик.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Мальорка

Как не старался новичок Примеры, но все чего-то не хватает островитянам. Команда неплохо стартовала и даже дала надежду болельщикам на то, что дебютный сезон не станет одновременно и последним для их любимой команды, но все же соперников Примеры никак нельзя сравнивать с Сегундой.

После 35 туров в активе «Мальорки» девять побед и пять мировых, которые принесли команде 32 балла, а это на три меньше, чем у 17-й «Сельты». Самым слабым звеном команды является линия обороны, которая пропустила 59 голов, а это больше всех в Ла Лиге.

Линия атаки показала лучший результат среди последних пяти команд – 37 забитых голов, из которых 12 на счету Будимира, а пять у Севильи. После большого перерыва «красно-чёрные» выдали серию из пяти поражений и ничьи с «Леганесом» (1:1). Единственной радостью и добытыми очками стали две победы – над «Сельтой» (5:1) и в минувший четверг над «Леванте» (2:0), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут выйти Педраса и Агбеньену.

Статистика

Соперники проведут 57-й очный матч в истории

Статистка побед 24 на 13 в пользу «Севильи»

«Севилья» выиграла 4 из 6 последних очных поединков

«Мальорка» проиграла четыре гостевых матча подряд

«Севилья» не проигрывает на своем поле на протяжении 11 последний игр

Последняя личная встреча завершилась победой «Севильи» (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Мальорка.