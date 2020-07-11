Анонс матчей 32-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 19:37

«Дженоа» — СПАЛ

«Дженоа» неудачно провел последние матчи, что обернулось для него падением в зону вылета. Тем не менее, от спасительной 17-й строчки «грифоны «отстают всего на один балл, так что исправить все могут уже сегодня. СПАЛ проигрывает матч за матчем, но ждать ли от него очередного провала сегодня?

Прогноз на матч Дженоа – СПАЛ .

„Кальяри“ — „Лечче“

„Кальяри“ выдал грандиозную серию без побед, которую прервать удалось относительно недавно. По этой причине сардинийцы не являются претендентом на Лигу Европы, но и вылет им уже не грозит. „Лечче“ в прошлом туре добыл важную победу, но сумеет ли аутсайдер развить успех?

Прогноз на матч Кальяри – Лечче.

„Парма“ — „Болонья“

„Парма“ на самом ответственном этапе чемпионата угодила в кризис, проиграв последние четыре матча. Таким образом „крестоносцы“ практически выпали из борьбы за Лигу Европы. „Болонья“, наоборот, в эту борьбу лишь недавно включилась, но смогут ли гости сделать шаг навстречу цели?

Прогноз на матч Парма – Болонья.

„Удинезе“ — „Сампдория“

Обе команды невыразительно проводят сезон и еще не гарантировали себе прописку в Серии А. Однако, „Удинезе“ имеет на три очка больше, „зебры“ не проигрывают на протяжении трех матчей, но сумеют ли они взять все три очка против прямого конкурента „Сампдории“?

Прогноз на матч Удинезе – Сампдория.

„Фиорентина“ — „Верона“

„Фиорентина“ так и не сумела включиться в гонку за еврокубками и доигрывает сезон. „Верона“, в свою очередь, в этой гонке участвует и занимает девятое место в таблице, отставая от седьмого „Милана“ всего на шесть очков. Смогут ли гости разжиться очками во Флоренции?

Прогноз на матч Фиорентина – Верона.