Анонс матчей 35-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 19:38

«Вулверхэмптон» — «Эвертон»

«Вулвз» все еще имеют возможность пробиться в Лигу Чемпионов, но сделать эту будет крайне сложно – «Лестер» впереди на семь баллов. «Эвертон» теоретически еще может побороться за Лигу Европы, но игра «ирисок» оставляет желать лучшего. Кому в итоге достанутся очки?

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Эвертон.

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

«Астон Вилла» никак не может выбраться из зоны вылета и шансов на спасение все меньше – 17-й «Уотфорд» имеет на семь очков больше. «Кристал Пэлас» уже обеспечил себе прописку в Премьер-Лиге и мотивации уже не имеет, но воспользуется ли этим «Астон Вилла»?

Прогноз на матч Астон Вилла – Кристал Пэлас.

«Борнмут» — «Лестер»

«Борнмут» проваливает сезон и рискует вылететь из Премьер-Лиги – пока «вишни» лишь 18-е в таблице. «Лестер» сражается за путевку в Лигу Чемпионов и пока удерживает четвертое место, но «Манчестер Юнайтед» находится на расстоянии одного очка. Кому отдать предпочтение?

Прогноз на матч Борнмут – Лестер.