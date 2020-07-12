«Гранада» — «Реал» Мадрид: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:56

Гранада

Вице-чемпион Сегунды оправдал надежды поклонников и не просто закрепился в элитной серии, а и близок к тому, чтобы попасть в первую десятку Ла Лиги, что является показателем.

После 35 туров «нарсиды» одержали 14 побед и восемь поединков завершили вничью. Показатели результативности атаки составили 45 забитых голов, из которых восемь на счету Фернандеса, а по шесть у Мачиса и Сольдадо.

Самым слабым звеном команды является линия обороны, которая пропустила 42 гола. После большого перерыва «грана» выступила неплохо. У команды два поражения и три ничьи, а после победы над «Хетафе» (2:1) в первой летней игре, подопечные Диего Мартинеса Пенаса обыграли «Алавес» (2:0) и «Реал Сосьедад» (3:2).

Хозяева еще имеют шанс выйти в Лигу Европы, но для этого необходимо сегодня обыграть соперника.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Гоналон, Куини, Лосано, Мартинес и Вальехо

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Реал Мадрид

Рекордсмен по добытым титулам чемпиона Испании, которых у «Реала» уже 33, идет на новый рекорд. После 35 туров в активе «галактикос» 24 победы и восемь мировых, которые принесли команде 80 очков и первую позицию.

Ближайший преследователь на расстоянии в один балл, но у хозяев сегодняшняя игра в запасе. Атака «белых» забила 64 гола. Главными снайперами команды являются Бензема (18 голов) и Рамос (10 мячей). У мадридской команды лучший показатель в линии защиты, которая пропустила всего 21 раз весь сезон, а это абсолютный показатель в Примере.

После большого перерыва «сливочные» выдали серию из восьми побед подряд, причем в 6 из 8 матчей команда не пропустила ни одного гола. В июле подопечные Зинедина Зидана по очереди переиграли «Хетафе» (1:0), «Атлетик» (1:0) и «Алавес» (2:0), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем поединке не смогут принять участие Марсело, Начо и Йович, которого отправили на карантин по подозрению в коронавирусе.

Статистика

Соперники проведут свой 48-й матч в истории

Статистика побед 33 на 6 в пользу «Реала»

«Реал» выиграл девять последних очных матчей

В 6 из 7 последних встреч было забито не менее трех голов

«Гранада» пропускала в 8 из 10 последних домашних матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Реала» (4:2)

Прогноз

Прогноз на матч Гранада – Реал Мадрид.