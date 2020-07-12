«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:58

Манчестер Юн

В данный момент, кажется, что коронавирусный перерыв пошел МЮ исключительно на пользу. «Красные дьяволы» выглядят самой яркой командой чемпионата, Фернандеш блистает на всю Англию, зарабатывая звание игрока месяца, а клуб уже серьезно включился в борьбу за путевку в Лигу Чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обосновался на пятом месте и практически догнал «Челси» с «Лестером».

В пяти минувших матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» (5:2), «Астон Виллу» (3:0), «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и «Брайтон» (3:0), сыграв вничью в гостевой встрече с «Тоттенхэмом» (1:1).

Также у «Манчестер Юнайтед» почти нет травмированных. В лазарете у клуба находятся только Аксель Туанзебе и Фил Джонс.

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Саутгемптон

«Саутгемптон» после перерыва продолжил играть даже лучше, чем выступал до него. «Святые» выиграли три из пяти матчей с момента возобновления чемпионата. И две из этих побед «Сотон» добыл на выезде. Подопечные Ральфа Хазенхюттля в гостях обыграли «Уотфорд» (3:1), разгромили «Норвич» (3:0) и сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). Дома «Сотон» победил «Манчестер Сити» (1:0) и проиграл «Арсеналу» (0:2).

После 34 туров «Саутгемптон» занимает 12-ю строчку.

Отметим, что «Сотон» по-прежнему остается одним из лучших гостевых клубов первенства. «Святые» по количеству заработанных на выезде очков занимают пятое место. С представителей топ-шестерки «Сотон» в гостях обыграл «Челси» (2:1), сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), «Тоттенхэму» и МС проиграл по (1:2), а «Ливерпулю» (0:4).

Травмированы у «Саутгемптона» четыре игрока: Софьян Буфаль, Мусса Дженепо, Ян Валери и Натан Телла.

Статистика

Победная серия «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге достигла четырех встреч.

Все четыре минувших матча в чемпионате «красные дьяволы» выиграли с разницей в три мяча.

В четырех из пяти предыдущих гостевых поединков «Саутгемптона» в АПЛ сыграла ставка «тотал больше 2,5».

«Саутгемптон» забил во всех пяти последних официальных выездных встречах.

«Саутгемптон» не может обыграть МЮ восемь официальных матчей подряд.

В первом круге этого первенства команды разошлись миром (1:1).

Ставка «обе забьют» сыграла во всех трех последних очных встречах этих клубов.

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон.