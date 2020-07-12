Анонс матчей дня 13 июля от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 15:59

«Интер» — «Торино»

«Интер» после перерыва сдал в качестве футбола и выбыл уже из чемпионской гонки. Теоретические шансы обойти «Ювентус» еще существуют, но в реальности «нерадзурри» на такой подвиг не способны. «Торино» проиграл шесть последних выездных матчей, но прервется ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Интер – Торино.

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»

«Вильярреал» показывает отличный футбол и является претендентом на путевку в Лигу Чемпионов – от четвертой «Севильи» «желтую субмарину» отделяет шесть очков. «Реал Сосьедад» не побеждал в последних двух матчах, но сумеют ли баски положить конец неудачам?

Прогноз на матч Вильярреал – Реал Сосьедад.

«Алавес» — «Хетафе»

«Хетафе» так и не сумел по-настоящему включиться в борьбу за Лигу Чемпионов и пока находится на шестой строчке в таблице. Не побеждают «синие» уже в трех матчах кряду и рискуют вылететь из зоны еврокубков, но найдут ли в себе силы хозяева обыграть аутсайдера «Алавес»?

Прогноз на матч Алавес – Хетафе.

«Маритиму» — «Риу Аве»

«Риу Аве» сражается за путевку в Лигу Европы и пока в этой борьбе имеет успех, располагаясь на пятом месте в таблице. Тем не менее, от «Фамаликана» имеется отрыв в один балл, который лишает команду права на ошибку – способны ли гости взять все три балла в игре против «Маритиму»?

Маритиму – Риу Аве.

«Сетубал» — «Фамаликан»

«Фамаликан» смело можно назвать одним из главных открытий чемпионата Португалии – команда сразу после выхода в элиту стала бороться за еврокубки. Пока клуб в таблице шестой, но на очко отстает от «Риу Аве» — преодолеет ли «Фамаликан» эту дистанцию, обыграв «Сетубал»?

Прогноз на матч Сетубал – Фамаликан.