«Аталанта» — «Брешиа»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:03

Аталанта

«Аталанта» на очень высоком уровне проводит сезон – команда Дженпьеро Гасперини находится в данный момент на третьем месте в таблице. Полноценным участником чемпионской гонки клуб вряд ли можно назвать – «Ювентус» впереди на девять баллов. А вот побороться за серебро с «Лацио» бергамаски вполне способны – «орлы» впереди всего на одно очко.

На пятки «Аталанте» наступает «Интер» — у «нерадзурри» меньше на два балла, но есть еще поединок с «Торино», в котором вполне можно набрать три очка. С другой стороны – ожесточенную борьбу за серебро вести может и нет смысла, любая из первых четырех позиций обеспечивает путевку в Лигу Чемпионов, а упасть ниже четвертого места «Аталанта» уже не сможет.

В последнем туре бергамаски имели все шансы включиться по-настоящему в битву за скудетто – дважды они вели в счете в поединке с «Ювентусом», но в итоге раздобыли всего один балл. Дважды получив в свои ворота пенальти, наставник «Аталанты» негодовал по поводу справедливости их назначения, на что имел все основания.

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Брешиа

Для «Брешии» сезон складывается крайне непросто – с самого его старта «ласточки» располагаются в нижней части таблицы. Сделав ставку на Марио Балоттелли, президент клуба, одиозный Массимо Челлино заслуженно получил очередной «удар граблями», контракт с форвардом был расторгнут досрочно и ставку в атаке пришлось делать на Альфредо Доннарумму, который уже успел отличиться семью голами.

Меняются, как перчатки, и тренеры – начинал сезон Эудженио Корини, затем был сменен на Фабио Гроссо, который провалил все свои поединки. Возвращение Корини не принесло должного результата – «ласточки» продолжали проигрывать, во второй раз за сезон Корини был уволен.

Диего Лопес также из пике команду вывести не в состоянии – «Брешиа» находится на предпоследнем месте в таблице и уже на девять очков отстает от 17-го «Дженоа». В последнем туре «Брешиа» проиграла 0:3 «Роме», потерпев второе поражение кряду.

Статистика

Ни в одном из 14 последних матчей во всех турнирах «Аталанта» не проигрывала – 12 побед и две ничьи

«Аталанта» является самой результативной командой Серии А – 81 голов в 32 матчах

Только в одном из трех последних выездных матчей «Брешиа» не забивала

Прогноз

Прогноз на матч Аталанта – Брешиа.