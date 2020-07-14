«Арсенал» — «Ливерпуль»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:44

Арсенал

13-кратный чемпион и обладатель Кубка Англии после 35 туров сумел добыть 12 побед и 14 ничьих, которые принесли 50 очков и девятую позицию, что после пятого места и финала Лиги Европы в прошлом году является не очень удачным итогом выступлений.

До заветного места в первой шестерке расстояние составляет пять баллов, чему виной неважная игра лини обороны. Нельзя не отметить линию нападения, которая смогла 51 раз огорчить соперников, а главными голеадорам команды являются капитан команды Обамеянг (10 голов) и Ляказетт (девять голов).

После провала на старте летней сессии «пушкари» выдали серию побед – над «Саутгемптоном» (2:0), «Норвичем» (4:0) и «Вулверхэмтоном» (2:0), причем все были добыты всухую. В Кубке Англии «красно-белые» вышли в полуфинал, одолев «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

После ничьи с «Лесторм» (1:1), подопечные Микеля Артеты уступили в последнем поединке землякам из «Тоттенхэма» (1:2).

В сегодняшнем матче не смогут сыграть Гендузи, Лено, Мари, Мартинелли, Нкетиа, Чемберс, а вот выход Озила еще под большим вопросом.

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Ливерпуль

«Ливерпуль» в 19-й раз добыл титул чемпиона Англии в этом году, причем сделал это в рекордно короткий срок. Несмотря на то, что победитель Лиги чемпионов не смог защитить титул в этом году, уступив на стадии 1/8 финала мадридскому «Атлетико» (2:4 по сумме двух встреч), победа в АПЛ стала лучшей компенсацией для болельщиков мерсисайдского клуба.

За 35 туров «красные» одержали 30 побед и три ничьи, при лучшем показателе линии обороны. Атака чемпиона 76 раз поразила ворота противников, а лучшими снайперами на сегодня являются Салах (19 голов) и Мане (16 мячей).

После большого карантина подопечные Юргена Клоппа дважды сыграли вничью и разгромно уступили «Манчестер Сити» (0:4). В активе гостей три победы – над «Кристал Пэлас» (4:0), «Астон Виллой» (2:0) и «Брайтоном» (3:1), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Матип, Хендерсон и Милнер, хотя выход последнего еще возможен.

Статистика

Соперники проведут свой 230-й очный матч

Статистика побед 88 на 79 в пользу «Ливерпуля»

«Арсенал» не проигрывал в 2 из 4 последних очных матчей Премьер-Лиги

«Канониры» проиграли только 2 из 11 последних домашних матчей

«Ливерпуль» сумел выиграть только 1 из 6 последних выездных поединков

Последняя личная встреча завершилась победой «Ливерпуля» (6:5 пен.)

Прогноз

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль.