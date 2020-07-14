«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 21:46

Манчестер Сити

Главной новостью перед отчетным стали известия из Спортивного арбитражного суда, который частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на двухлетний запрет выступить в еврокубках.

Такое решение ранее принял УЕФА за нарушения правил финансовых фейр-плей, а проще говоря, руководство «Сити» завышало показания спонсорских доходов. Суд признал доказательства недостаточными, а дело закрыл по сроку давности. Что забавно, при этом «горожане» все-равно заплатят штраф в 10 миллионов евро, вместо первоначальных 30 миллионов.

В текущем сезоне Премьер-Лиги «небесные» за 35 туров добыли 23 победы и три мировые, что принесло 72 очка и второе место. У «голубых» фантастические показатели атаки – 91 забитый гол. Главными снайперами команды являются Стерлинг (17 голов) и Агуэро (16 голов).

После поражения от «Саутгемптона» (0:1), подопечные Пепа Гвардиолы разгромили «Ньюкасл» (5:0) и «Брайтон» (5:0).

В сегодняшней игре не сможет принять участие один из лучших нападающих команды – Серхио Агуэро.

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Борнмут

«Борнмут» проводит пятый сезон после первого в истории выхода в Премьер-Лигу. После 35 туров текущего первенства, гости близки к тому, чтобы покинуть высшую лигу. В активе «боском» восемь побед и семь мировых, при этом показали третий худший результат в обороне.

Такие результаты принесли 31 балл и 18-е место, а расстояние до безопасной зоны составляет три пункта. Главными голеадорами команды являются Каллам Уилсон (восемь голов) и Харри Уилсон (семь мячей).

После большой паузы в спортивной жизни планеты «вишни» проиграли четыре игры подряд, а двух последних матчах выдали ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и разгромили «Летсер» (4:1), на что мало кто мог дать прогноз.

В сегодняшнем матче в лазарете «красно-черных» Аке, Дэниэлс, Кинг, Мефам, Фрэнсис, Брукс и Смит.

Статистика

Соперники проведут свой 14-й личный матч

Статистика побед 12 на 0 в пользу «Манчестер Сити»

«Борнмут» проиграл в гостях 9 из 10 последних матчей

« МС » выиграл пять последних домашних матчей всухую

В личных матчах «Сити» забивал 3,12 гола в среднем

Последний очный матч завершился победой «Манчестер Сити» (3:1)

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Сити – Борнмут.