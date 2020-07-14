Анонс матчей 33-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:48

«Болонья» — «Наполи»

«Болонья» имеет минимум шансов пробиться в Лигу Европы – от седьмого «Милана» ее отделяет восемь очков. «Наполи» уже решил все свои вопросы в чемпионате, но хуже играть не стал, старясь побеждать в каждом из матчей. Ждать ли очередной мощной игры от «Наполи»?

Прогноз на матч Болонья – Наполи.

«Милан» — «Парма»

«Милан» серьезно прибавил после карантина и включился в гонку за Лигой Европы, пока он седьмой в таблице, но и седьмая строчка может вывести его в еврокубки. «Парма» находится в кризисе и не побеждает в пяти матчах кряду – ждать ли уверенной победы «россонери»?

Прогноз на матч Милан – Парма.

«Сампдория» — «Кальяри»

«Сампдория» прибавила в качестве футбола и немного оторвалась от зоны вылета, но спокойной за прописку в Серии А пока быть не может. «Кальяри» уже не имеет особой мотивации, кандидатом на вылет он не является, на еврокубки тоже. Как закончится поединок?

Прогноз на матч Сампдория – Кальяри.

«Лечче» — «Фиорентина»

«Лечче» продолжает яростно сражаться за выживание, пока команда Фабио Ливерани находится в зоне вылета, но все может измениться уже сегодня – от «Дженоа» имеется отставание всего в один балл. Сумеют ли «желто-красные» остаться непобежденными в третьем матче кряду?

Прогноз на матч Лечче – Фиорентина.

«Рома» — «Верона»

«Рома» провалила несколько поединков после рестарта чемпионата, но в последних турах добыла две победы над «Пармой» и «Брешией». «Верона, наоборот, в последних матчах смотрится откровенно слабо и уже почти не имеет шансов на Лигу Европы, но воспользуются ли этим „волки“?

Прогноз на матч Рома – Верона.

„Сассуоло“ — „Ювентус“

„Сассуоло“ очень быстро и неожиданно преобразился, и включился в гонку за Лигой Европы – „нероверди“ уже восьмые в таблице. „Ювентус“ имеет солидный отрыв от конкурентов в таблице, но не позволяет себе расслабиться – сумеет лис „старая синьора“ взять все три очка?

Прогноз на матч Сассуоло – Ювентус.

„Удинезе“ — „Лацио“

„Лацио“ провалился после карантина и проиграл три последних матча, выпав из чемпионской гонки и уступив второе место „Интеру“. „Удинезе“ все еще не обеспечил себе прописку в Серии А, но явным кандидатом на вылет не является. У кого больше шансов на успех?

Прогноз на матч Удинезе – Лацио.