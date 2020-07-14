Анонс матчей 29-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 21:50

«Урал» — «Арсенал»

«Урал» уже обеспечил себе прописку в Премьер-Лиге на следующий сезон и может спокойно доигрывать сезон, силы «шмелям» понадобятся на этой неделе в Кубке. «Арсенал» также не является претендентом на вылет и показывает в последних матчах неплохой футбол, возьмут ли «канониры» очки и сегодня?

Прогноз на матч Урал – Арсенал.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

«Краснодар» еще имеет возможность попасть в Лигу Чемпионов напрямую, для этого «быкам» нужно обыгрывать «Крылья Советов» и ждать ошибки «Локомотива». Хозяева ведут борьбу за выживание и каждое очко для них на вес золота, но сумеют ли сегодня они остановить фаворита?

Прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар.

«Спартак» — «Ахмат»

«Спартак» проваливает сезон и шансов пробиться в еврокубки через чемпионат он уже не имеет, но с серией из пяти матчей без побед разобраться «красно-белые» наверняка попробуют. «Ахмат» находится неподалеку от зоны вылета и не проигрывает в двух матчах кряду – продлят ли «волки» серию?

Прогноз на матч Спартак – Ахмат.

«Зенит» — «Оренбург»

«Зенит» уже обеспечил себе чемпионский титул и позволяет себе время от времени терять очки, но в целом концентрации не теряет. «Оренбург» уже одной ногой в ФНЛ и от вылета его может спасти только чуда – сумеют ли гости собраться и преподнести сюрприз чемпиону?

Прогноз на матч Зенит – Оренбург.