«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 23:53

Кристал Пэлас

«Стекольщики» после карантинного перерыва стабильны лишь в одном – они неплохо поставляют очки своим соперникам.

Выиграв в первом же после паузы матче у «Борнмута» (2:0), лондонский клуб обеспечил себе неплохой гандикап над зоной вылета, после чего начал играть спустя рукава. Команда проиграла пять последних матчей подряд, продемонстрировав отвратительную игру в обороне.

Подопечные Роя Ходжсона уступили за этот период «Ливерпулю» (0:4), «Бернли» (0:1), «Лестеру» (0:3), «Челси» (2:3) и «Астон Вилле» (0:2). Отметим, что уступал «Кристал Пэлас» за этот период не только командам из верхней части турнирной таблице, но и аутсайдеру.

Не отличается лондонский клуб в нынешнем чемпионате хорошей игрой на родной арене. За восемь последних домашних матчей он заработал только семь очков. Сейчас «Кристал Пэлас» занимает в турнирной таблице 14-е место, опережая зону вылета на 11 очков.

У хозяев есть серьезные кадровые потери. Не сыграют в матче Гари Кэхилл, Кристиан Бентеке, Джеймс Томкинс и Джеффри Шлупп.

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Манчестер Юн

«Красные дьяволы» в целом не слишком уверенно отыграли в минувшем туре против «Саутгемптона», который снова доказал, что не зря считается одной из лучших гостевых команд нынешнего первенства. Гол, пропущенный «Манчестер Юнайтед» на 95 минуте, позволил заработать всего лишь один балл – ничья 2:2.

В турнирном плане эта ничья позволила лишь догнать «Лестер». МЮ также как и «лисы» имеет на своем балансе 59 очков, но уступает конкуренту по дополнительным показателям.

Сульшер на протяжении всего сезона пытался экспериментировать, однако надо отдать должное, к финишному отрезку команда подошла в отличной форме. После паузы в чемпионате МЮ не проиграл ни одного матча. За шесть туров команда норвежца записала себе в актив четыре победы и две ничьи.

Кроме «Сотона» отобрать очки также удалось «Тоттенхэму» (1:1). В числе побежденных оказались «Астон Вилла» (3:0), «Борнмут» (5:2), «Брайтон» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Точно не сыграют в матче из-за травм Аксель Туанзебе и Фил Джонс. Под вопросом Люк Шоу и Брэндон Уильямс.

Статистика

«Кристал Пэлас» проиграл дома пять из восьми последних матчей в АПЛ .

В 9 из 11 предыдущих домашних матчей «Кристал Пэлас» сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

«Кристал Пэлас» не забивал в четырех из пяти предыдущих туров.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает во всех турнирах уже на протяжении 18 матчей кряду.

В 5 из 7 предыдущих очных поединков в чемпионате сыграла ставка «тотал больше 2.5».

МЮ не проигрывает в гостях уже пять матчей кряду – три победы и две ничьи.

«Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Кристал Пэлас» в 6 из 8 последних очных матчей.

Прогноз

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед.