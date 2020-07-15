«Локомотив» — ЦСКА: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 23:55

Локомотив

«Локомотив» проводит довольно солидно нынешний сезон – «железнодорожникам» не удалось даже поучаствовать полноценно в чемпионской гонке, но при этом они являются главным претендентом на серебро. Тем не менее, превосходство команды Марко Николича над третьим «Краснодаром» составляет всего три балла и при этом у «быков» есть еще матч в запасе.

Нельзя сбрасывать со счетом и ЦСКА – у «армейцев» на четыре очка меньше, но уже сегодня можно свести этот гандикап к минимуму. Наверняка вопрос со второй строчкой можно было бы уже считать решенным, если бы не неудачи в последних турах, которые не только поставили под сомнение способность «Локо» финишировать вторым, но и могут лишить его Лиги Чемпионов.

В последнем туре «Локомотив» расписал ничью 1:1 с «Уфой», в которой вынужден был спасаться, так что в этой встрече «железнодорожники» скорее приобрели, чем потеряли. Ничья стала для команды уже четвертой кряду, что может обернуться провалом в уже практически «вытянутом» сезоне.

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ЦСКА

ЦСКА на протяжении всего чемпионата был нестабилен – фиаско «армейцы» потерпели в Лиге Европы, а в Премьер-Лиге только недавно вернулись в гонку за Лигой Чемпионов. В данный момент команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в таблице с 47 очками в активе, отставая от третьего «Краснодара», имеющего матч в запасе, на один балл.

«Локомотив» находится на расстоянии четырех очков, но если сегодня «армейцам» удастся одержать победу, то гандикап может стать минимальным и в последнем туре у них будет шанс обойти одного из соперников. В последнем матче ЦСКА , вопреки всем прогнозам, расписал ничью 1:1 с «Рубином», прервав таким образом серию из трех побед кряду.

Статистика

Ни в одной из четырех последних очных встреч команды не забивали более двух голов

В пяти последних домашних матчах «Локомотив» пропустил всего два гола

Ни в одном из девяти последних матчей «Локомотив» не проигрывал – четыре победы и пять ничьих

Только в одном из трех последних гостевых матчей ЦСКА пропускал

Прогноз