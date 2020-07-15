Анонс матчей 37-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт.

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вчера, 23:58

«Эйбар» — «Вальядолид»

«Эйбар» сумел на самом финише сезона прибавить и отдалиться от зоны вылета – сейчас «оружейники» уже 15-е в таблице. «Вальядолид» располагается по соседству, но последние два матча он проиграл – ждать ли сегодня еще одной неудачи от хозяев?

Прогноз на матч Эйбар – Вальядолид.

«Атлетик» — «Леганес»

«Атлетик» продолжает погоню за Лигой Европы, но пока он проигрывает три очка «Реалу Сосьедаду». «Леганес» сражается за выживание и пока находится на 18-м месте в таблице, но в последнем матче он победил и оставил себе шансы на спасение. Сумеют ли гости сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Атлетик – Леганес.

«Барселона» — «Осасуна»

«Барселона» за два тура до финиша сезона проигрывает мадридскому «Реалу» четыре очка в таблице, победа конкурента оставит «сине-гранатовых» без титула. «Осасуна» уже обеспечила себе прописку в Примере и мотивации ей явно будет не хватать, стоит ли ждать легкой победы хозяев?

Прогноз на матч Барселона – Осасуна.

«Бетис» — «Алавес»

«Алавес» сражается за выживание и пока выигрывает эту борьбу у «Леганеса» — победа в сегодняшнем матче обеспечит команде место в элите на следующий сезон. «Бетису» ничего уже не нужно и он спокойно доигрывает сезон – сумеют ли гости обыграть более статусного соперника?

Прогноз на матч Бетис – Алавес.

«Валенсия» — «Эспаньол»

«Эспаньол» провалил сезон и покидает Примеру. «Валенсия» находится вне зоны Лиги Европы и попасть туда будет крайне сложно – от седьмой строчки ее отделяет четыре очка. Будет ли сегодня деморализованный аутсайдер сопротивляться?

Прогноз на матч Валенсия – Эспаньол.

«Мальорка» — «Гранада»

«Мальорка» за два тура до финиша чемпионата находится на предпоследнем месте в таблице и сегодня ее не устроит никакой другой результат, кроме победы. «Гранда» имеет теоретические шансы на Лигу Европы, но пробиться туда будет почти нереально – будут ли гости рисковать?

Прогноз на матч Мальорка – Гранада.

«Реал» Мадрид – «Вильярреал»

«Реалу» для чемпионства нужно сегодня обыграть «Вильярреал», который уже не имеет особой мотивации. Шансы на Лигу Чемпионов «желтая субмарина» упустила в прошлом туре, потерпев поражение. Сумеют ли «сливочные» добыть победу и обеспечить себе титул?

Прогноз на матч Реал Мадрид – Вильярреал.

«Реал Сосьедад» — «Севилья»

«Реал Сосьедад» упустил шанс побороться за Лигу Чемпионов и теперь ему нужно отстоять седьмую строчку. «Севилья» уже точно будет четвертой и особой мотивации у нее уже нет, но поможет ли это баскам одержать победу и пробиться в еврокубки?

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Севилья.

«Сельта» — «Леванте»

«Сельта» все еще находится в опасном положении – от зоны вылета ее отделяет четыре очка. Тем не менее, сегодня у хозяев есть отличная возможность обеспечить себе прописку в Примере – для этого достаточно обыграть «Леванте». Сдадутся ли «лягушки» без боя?

Прогноз на матч Сельта – Леванте.

«Хетафе» — «Атлетико»

«Хетафе» боролся за Лигу Чемпионов, но в итоге остался за боротом турнира, сейчас он лишь шестой в таблице. «Атлетико» сражается с «Севильей» за бронзу и опережает соперника только по дополнительным показателям, но сумеют ли «матрасники» оторваться от конкурента?

Прогноз на матч Хетафе – Атлетико.