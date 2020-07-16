«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 17:14

Вест Хэм

Трехкратный обладатель Кубка Англии ни разу не выигрывал чемпионат страны, о чем вот уже 125 лет мечтают поклонники команды. После 10-го места в минувшем первенстве, этот год нельзя занести в актив столичной команде.

За 35 туров «Вест Хэм» записал на свой счет девять побед и семь мировых, при недопустимой игре в обороне, которая пропустила 59 голов. Линия атаки не самая плохая в Премьер-Лиге – 44 забитых гола, из которых восемь у Антонио и семь у Халлера.

После большого перерыва «железные» проиграли три игры, а матч с «Ньюкаслом» завершили миром (2:2). Главной сенсацией стала победа над «Челси» (3:2) и разгром в последнем туре «Норвича» (4:0). На сегодняшний день команда расположилась на расстоянии трех баллов от зоны вылета, так что потеря очков крайне нежелательна.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие всего два игрока. Пока не справился с травмой бедра бразилец Андерсон. Под вопросом выход на поле шотландца Снодграсса, у которого проблемы с поясницей.

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Уотфорд

«Уотфорд» к концу первой половины чемпионата практически отправили в Чемпионшип. «Желтая Армия» уверенно занимала последнее место, но переломной стала новогодняя пауза, после которой команда серьезно добавила, кроме того, с разгромным счетом 3:0 нанесла первое поражение в сезоне «Ливерпулю», теперь уже действующему чемпиону, на что мало кто мог дать прогноз.

На сегодняшний день в активе «шершней» восемь викторий и 10 мировых, которые принесли 34 очка и 17-е место. Оборона показала не последний результат, а вот линия атаки вторая худшая в АПЛ – 33 забитых гола. Главными голеадорами команды являются Дини (восемь голов) и Сарр (пять мячей).

Старт летней сессии для «золотых мальчиков» вышел неудачным. После ничьи в дебютной игре с «Лестером» (1:1), гости потерпели три поражения подряд и только две победы над «Норвичем» (2:1) и «Ньюкаслом» (2:1) не позволили команде вновь оказаться в зоне вылета.

В сегодняшнем поединке не смогут принять участие Делофеу, Саксес, Янмат, а вот участие Дини под вопросом.

Статистика

Соперники проведут 46-й матч в истории

Статистика побед 27 на 12 в пользу «Вест Хэм»

«Вест Хэм» выиграл 3 из 4 последних матчей

«Уотфорд» проиграл 6 из 7 последних выездных матчей

«Вест Хэм» в среднем забивал 1,5 голов

В 8 из 10 последних личных матчей было забито менее четырех мячей

Последний очный матч завершился победой «Вест Хэма» (3:1)

Прогноз

Прогноз на матч Вест Хэм – Уотфорд.