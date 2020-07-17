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Армянский кулинар Матевосян и нестабильный Михайлов. Вратари «Торпедо» начала 50-х

вчера, 08:00
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«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях московского «Торпедо». На очереди несколько ярких личностей, защищавших ворота автозаводцев в пятидесятые годы.

Олег Михайлов пришёл в «Торпедо» зимой 1952 года из петрозаводской «Красной звезды». За плечами у 21-летнего спортсмена было три сезона, в том числе и один в классе А – в составе ленинградского «Динамо». Олег Николаевич довольно быстро освоился в торпедовских воротах, и провел без замен все матчи в 1952 году.

Игра этого голкипера оставила неоднозначные воспоминания. С одной стороны, Олег Михайлов был надежен в большинстве встреч, спокойно действовал как на линии ворот, так и на перехватах. С Михайловым в воротах автозаводцы выиграли Кубок СССР в 1952 году и бронзовые награды в сезоне-1953. Но если у Михайлова игра не шла, то, как говорится, пиши пропало. 0:4 от «Спартака» в 1952, 3:8 от московского «Динамо» и 0:4 от тбилисского в 1953. В середине сезона чемпионата 1953 года Михайлов потерял доверие торпедовского руководства, которое так и не смог вернуть. Весь следующий сезон Олег Николаевич просидел в запасе, сыграв всего два матча, после чего уехал в куйбышевские «Крылья Советов». Но и там он не заиграл.

Юрий Петров пришёл в «Торпедо» уже будучи бронзовым призёром чемпионата СССР. В 1951 году Петров вместе с опытным Евгением Пестовым защищал ворота «Шахтёра» из Сталино, который и финишировал третьим в том чемпионате. Но в 1952 году «Шахтёр» с третьего места упал на предпоследнее и вылетел из класса А. Возможно, это и побудило Петрова к переходу. А вторая причина — появление в «Шахтёре» голкипера расформированного ЦДКА Виктора Чанова. Весной 1953 года Юрий Иванович стал автозаводцем.

Первое время Петров сидел на лавочке и смотрел, как играет Олег Михайлов. Но после того, как Михайлов пропустил в двух матчах 12 мячей, Виктор Маслов сделал ставку на Петрова и не прогадал. Автозаводцы финишировали третьими. Был у них провальный матч со «Спартаком», проигранный со счётом 1:7. Юрий Петров пропустил три мяча, после чего был заменён на Рафаэля Матевосяна.

Юрий Петров был основным голкипером автозаводцев в не самом удачном для клуба сезоне — 1954. В 55-м попал в немилость к Николаю Морозову и оказался только четвертым вратарем. Пребывание в глубоком запасе не могло прийтись по душе 29-летнего голкиперу, и в 1956 году Юрий Петров защищал ворота днепропетровского «Металлурга».

«Хорошие физические данные, прыгучий, ловкий, гибкий, играет неровно», — такую характеристику выдали тренеры тбилисского Окружного Дома Офицеров вратарю Рафаэлю Матевосяну. А ещё сын главного врача санатория «Джермук» славился своим умением готовить. Особенно удавалась ему долма. Говорят, что Рафаэль Матевосян готовил её волшебно. В футбольных кругах Матевосяна так и называли — Долма. Воспитанник армянского футбола прибыл в «Торпедо» летом 1953 года. Дебют Рафаэля пришёлся на матч со «Спартаком». При счёте 0:3 Валерий Маслов решил поберечь Петрова и выпустил Матевосяна. Встреча завершилась со счётом 1:7. Этим матчем и ограничилось выступление Рафаэля Матевосовича в бронзовом сезоне.

Матевосян отправился назад — к тбилисским армейцам, потом выступал за одесский «Пищевик». Автозаводцы вспомнили про Матевосяна в 1955 году. На протяжении двух сезонов Рафаэль был дублёром Альберта Денисенко. В конце чемпионата 1955 года Денисенко получил травму, Борис Горелов неудачно сыграл с «Локомотивом» (1:4), и в ворота встал Матевосян. И хотя Рафаэль Матевосович пропустил 10 мячей в пяти встречах, сыграл он неплохо. В пассив можно отнести только 1:3 от «Шахтера». Зато автозаводцы с Матевосяном в воротах обыграли «Спартак» (4:3), киевское «Динамо» (5:2) и «Зенит (4:1), а также сыграли с ленинградцами вничью — 1:1. И вряд ли „Торпедо“ не дотянуло до третьего места по вине второго вратаря.

Стартовый матч первенства 1956 года с донецким „Шахтёром“ проходил в Ереване, возможно, этим и объяснялось присутствие в воротах армянского вратаря. Матевосян отыграл очень прилично. В домашнем матче с кишинёвским „Буревестником“, когда у Денисенко всё валилось из рук, молодой тренер Константин Бесков при счёте 1:3 произвел замену вратаря. „Торпедо“ уступило 1:4, а этот матч стал для Долмы последним в составе автозаводцев. Матевосян уехал в Ереван, где на протяжении девяти сезонов защищал ворота местного „Спартака“, впоследствии „Арарата“.

Недолгим оказалось пребывание в „Торпедо“ Бориса Горелова, пришедшего из калининского „Спартака“. В матче со „Спартаком“ из Минска Горелов заменил травмированного Денисенко. Сыграл неплохо. А в следующей игре с „Локомотивом“ нервничал, ошибался и пропустил четыре мяча. Больше в воротах „Торпедо“ Горелова не видели. Борис Владимирович уехал в одесский „Пищевик“, а потом вернулся в родной Крым, где защищал ворота симферопольского „Авангарда“, где он и запомнился своей блестящей игрой. Невысокий и подвижный Горелов лучше действовал на линии ворот, нежели на выходах. После завершения игровой карьеры Горелов возглавил главный клуб полуострова.

Олег Лыткин
АВТОР
Олег Лыткин
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СССР. Высшая лига 1955  История футбола  Торпедо М
Источник: Soccer.RuФото: ФК «Торпедо»
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МиХаХа
МиХаХа
вчера в 08:05
В те времена Торпедо был ведущим клубом.
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