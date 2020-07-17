«Арсенал» — «Манчестер Сити»: видеопрогноз от экспертов

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вчера, 22:17

Арсенал

«Арсенал» 13 раз выигрывал Кубок и 15 раз Суперкубок Англии, за что заслуженно получил звание кубкового бойца. Свой путь на «Уэмбли» хозяева начали с победы над «Лидс Юнайтед» (1:0), а далее «канониры» оставили за бортом турнира «Борнмут» (2:1), «Портсмут» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

В турнире английской Премьер-Лиге «красно-белые» после 36 туров потеряли шансы выйти в еврокубки, теперь остается только одна надежда – победа в Кубке страны. В активе столичного клуба 13 побед и 14 мировых, при одном из лучших показателей результативности атаки – 53 гола.

В последнем матче подопечные Микеля Артеты обыграли «Ливерпуль» (2:1). Главными снайперами команды являются Обамеянг (20 голов) и Ляказетт (10 мячей).

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Мартинелли, Мари, Озил, Чемберс и Гендузи.

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Манчестер Сити

«Манчестер Сити» упустил в этом году звание чемпиона, но Кубок Английской лиги уже выиграл, переиграв в финале «Астон Виллу» (2:1).

Свой путь в 1/2 финала «горожане» проложили, выбив из турнира «Фулхэм» (4:0), «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) и «Ньюкасл» (2:0), на что мы давали прогноз.

После 36 туров текущего сезона Премьер-Лиги «небесные» уже оформили себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов и серебряные награды чемпионата Англии. После 36 туров текущего первенства в активе подопечных Пепа Гвардиолы 24 победы и три мировые, что принесли второе место, которое никто не отберет у «Сити».

Лучшей линией у номинальных гостей стала атака, которая смогла забить 93 гола. Главными голеадорам команды являются Стерлинг (17 голов) и Агуэро (16 мячей).

После поражения от «Саутгемптона» (0:1), гости выиграли все пять поединков – у «Ньюкасла» (5:0), «Брайтона» (5:0) и «Борнмута» (2:1).

В сегодняшнем матче не сможет принять участие Агуэро, у которого травмировано колено.

Статистика

Соперники проведут свой 204-й очный матч

Статистика побед 100 на 58 в пользу «Арсенала»

«Манчестер Сити» выиграл семь последних очных поединков

В 6 из 10 последних личных поединков «Сити» не выигрывал с форой более одного мяча

« МС » проиграл 3 из 5 последних выездных матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Манчестер Сити» (3:0)

Прогноз

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити.