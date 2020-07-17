Анонс матчей дня 18 июля от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 22:19

«Норвич» — «Бернли»

«Норвич» провалил сезон и уже не имеет никаких шансов сохранить прописку в Премьер-Лиге. «Бернли» очень солидно смотрится в чемпионате и занимает 10-е место в таблице, подходя к сегодняшнему матчу с серией из шести поединков без побед. Продолжат ли гости набирать очки?

Прогноз на матч Норвич – Бернли.

«Верона» — «Аталанта»

«Аталанта» великолепно проводит сезон и имеет шансы включиться даже в гонку за скудетто. «Верона» допустила ряд ошибок в последних матчах и уже практически выбыла из гонки за Лигой Европы. Сумеют ли «мастифы» дать бой набравшей мощный ход «Аталанте»?

Прогноз на матч Верона – Аталанта.

«Кальяри» — «Сассуоло»

«Сассуоло» отлично смотрится после карантина – выдав серию из семи матчей без поражений, «нероверди» включились в гонку за еврокубками. «Кальяри» уже не сможет побороться за Лигу Европы и не может победить в пяти матчах кряду, но ждать ли очередного провала сардинийцев и сегодня?

Прогноз на матч Кальяри – Сассуоло.

«Милан» — «Болонья»

«Милан» после карантина серьезно прибавил и имеет все шансы квалифицироваться в Лигу Европы. Команда Стефано Пиоли находится на седьмом месте, которое должно стать еврокубковым и не проигрывает в восьми матчах кряду – сумеет ли «Болонья» прервать эту серию?

Прогноз на матч Милан – Болонья.

«Рух» — БАТЭ

БАТЭ не побеждал в последних трех матчах и выпал с пьедестала, уступив его солигорскому «Шахетру». «Рух» находится в середине таблицы и выиграл три матча кряду – способны ли хозяева создать сегодня проблемы кризисному фавориту и продолжить удачную серию?