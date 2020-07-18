Чемпион мира без мотивации. Парадоксальная карьера Шюррле

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вчера, 20:00

Карьера немецкого полузащитника Андре Шюррле оказалась парадоксальной и была завершена рано. «Соккер.ру» — о чемпионе мира, которого довелось увидеть в «Спартаке».

Когда Шюррле появился в «Спартаке», это вызвало неоднозначную реакцию. Московский клуб арендовал немца у дортмундской «Боруссии» и возлагал на него большие надежды. Но кто-то говорил, что подписание Шюррле – это бесполезная попытка, а другие утверждали, что с ним можно совершить прорыв. В этом противоречии и вся суть карьеры Шюррле, который никогда не имел однозначной оценки своей игры.

Он парадоксальным образом умудрялся становиться одновременно провалом и прорывом. Неоднозначно оценили и его решение уйти из футбола в 29 лет – еще не преодолел отметку в три десятка. Более того, не дождавшись окончания контракта с дортмундской «Боруссией», который был рассчитан еще на год.

В Дортмунде вряд ли для него нашлось бы место. Он перешел в «Боруссию» летом 2016 года, относительно недавно, оказавшись на высоте. В какой-то момент Шюррле даже стал самым высокооплачиваемым футболистом дортмундцев. Но стать для этой команды игроком определяющим Андре не сумел. В первом сезоне он провел в чемпионате Германии всего 15 матчей, забил два мяча, а в следующем сезоне отыграл 18 матчей, забив единожды.

После чего «Боруссия» приняла решение отдать Шюррле в аренду в надежде, что он сможет перезагрузить карьеру, как это у него уже бывало. В «Фулхэме» этого не случилось, хотя результативность чуть подросла и роль Андре в игре команды была более значимой – самого уровня клуба не хватило для раскрытия. После этого неожиданно Шюррле оказался в «Спартаке», тоже на правах аренды. И тоже оставил двоякое впечатление.

В матчах, когда Шюррле был азартен и горел, он оказывал большое влияние и был заметен. Тогда появлялось понимание, зачем красно-белым чемпион мира-2014 и вообще вся эта затея, в таких случаях вспоминались и успешные карьерные отрезки Шюррле. Но чаще немцу как раз азарта и огня не хватало. Он временами откровенно хандрил, проявлял безразличие и не попадал в игры. Сейчас понятно, что в те моменты наверняка он рассуждал мысленно о завершении карьеры – холодная Россия его не взбодрила.

Шюррле провёл 407 матчей, в которых забил 103 мяча. Своё решение он объяснил следующим образом:

Это решение я обдумывал давно. Мне больше не нужно аплодисментов. Ты должен играть определенную роль в деле, чтобы выжить, иначе ты потеряешь работу и не найдешь новую.

Решение продумывал давно. По сути, это признание в потере мотивации и за это Андре нужно отдать должное, потому что не каждый себе такое позволяет говорить вслух, хотя по матчам многим можно сказать, что их уже давно ничего не заводит. Если говорить о завершении карьеры как о чем-то грустном, а это чаще всего так и бывает, то Шюррле подвела еще и его склонность к рефлексии, к копанию в себе.

Минимумы становились все ниже, а максимумы оказывались все меньше, расстояние между ними – все больше. На поле все рассчитывают только на эффективность. Слабости и уязвимости не должно существовать никогда. Если в клубе дела плохи, а ты играешь чудовищно, то не хватает смелости просто прогуляться по городу.

Это еще одно редкое признание по современным понятиям. Человек недоволен своей формой, своей игрой и признает это, не пытаясь делать вид, что так просто сложились обстоятельства. Он чувствует, что его невысокий уровень игры – это не плохая сиюминутная форма или настроение, а нечто более весомое – общая утрата мотивации.

В таких условиях тяжело себя заставить набрать ту самую форму, добегать и дорабатывать на тренировках и в футбольных матчах. Андре вполне мог потянуть деньги из того или иного клуба. Могли появиться варианты в Китае, в Турции, даже в Италии ходили слухи об интересе со стороны «Беневенто». Но ему самому оказалось достаточно футбола, пресытился.

Ему было достаточно постоянного давления, критики, с которой всегда сопряжена игра в футбол, особенно когда ты не можешь вернуться на свой прежний уровень. Высокие стандарты игры, заданные в свое время Шюррле, тоже оказались весомы в том, что с ним случилось сейчас. Ведь он отведал наслаждения самого высокого порядка, став чемпионом мира со сборной Германии в 2014 году. И тогда он играл одну из решающих ролей в успехе.

По словам Оливера Бирхоффа, матч в 1/8 финала против Алжира стал для немцев самым сложным на турнире, и забил в дополнительное время первым именно Шюррле. В знаменитом полуфинале с Бразилией (7:1) Андре оформил дубль, а в финальном матче с Аргентиной он сделал голевой пас. Шюррле блеснул отдельными вспышками в «Челси» и в «Вольфсбурге», где перезагружал карьеру после Лондона – там появились первые признаки прогрессирующей апатии и переоценки внутренних ценностей Шюррле.

Это случилось рано, и это просто кроется в характере человека. Психологический ресурс в случае с Шюррле определил его ресурс физический и игровой, оказавшись более ограниченным. Обычно об этом не говорят, обычно так не поступают, но в этом выгорании нет ничего удивительного. Кажется, что за свою карьеру Шюррле попробовал слишком многое, успел все, но с другой стороны, есть ощущение недосказанности, незавершенности истории.