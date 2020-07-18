«Зенит» — «Спартак»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1595098934

вчера, 22:02

Зенит

Для «Зенита» нынешний сезон получился одним из самых простых за последние годы в Премьер-Лиге – команда Сергея Семака оказалась самой стабильной и заслуженно завоевала чемпионство. Титул оформлен был еще в 26-м туре – в поединке с «Краснодаром» «Зенит» добыл победу 4:2 в гостях, за счет чего и обеспечил себе золотые медали.

С мотивацией после этого у питерского клуба проблем не возникло – единственным соперником, который смог отобрать у чемпиона очки стал «Ахмат», но «волки» бились за сохранение прописки в Премьер-Лиге, да и большую часть встречи провели в большинстве, так что результат вполне был закономерным, с «Сочи» (2:1) и «Оренбургом» (4:1) проблем не возникло никаких.

Что касается Кубка России, то свой путь в этом турнире «Зенит» начал в 1/16 финала, обыграв в гостях 2:1 «Енисей». Затем со счетом 4:0 была обыграна «Томь», а вот «Ахмат» удалось обыграть только в дополнительное время после ничьей 1:1 в основное в Грозном.

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Спартак

«Спартак» полностью проваливает сезон – команда Доменико Тедеско перед последним туром чемпионата находится на девятом месте в таблице. От зоны Лиги Европы «красно-белые» отстают на девять очков, так что попасть в еврокубки через чемпионат будет уже нереально. Единственной возможностью попасть в Лигу Европы является Кубок, но в полуфинале «Спартак» попал на «Зенит», что значительно усложняет задачу.

К последнему туру «красно-белые» подходили с серией из пяти матчей без побед, три из которых закончились их поражениями. Тем не менее, черную полосу удалось прервать – в домашнем поединке с «Ахматом» подопечные Тедеско продемонстрировали характер и победили со счетом 3:0, забив все три гола во второй половине встречи.

Статистика

В текущем сезоне в рамках Премьер-Лиги «Зенит» дважды обыграл «Спартак» с одинаковым счетом 1:0

Ни в одном из восьми последних домашних матчей «Зенит» не проигрывал «Спартаку» — шесть побед и две ничьи

Ни в одном из 11 последних матчей во всех турнирах «Зенит» не проигрывал – семь побед и четыре ничьи

Только в одном из шести последних матчей «Спартак» сумел победить, проиграл при этом трижды

Прогноз

Прогноз на матч Зенит – Спартак.