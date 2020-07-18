«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 22:04

Манчестер Юн

12-кратный обладатель Кубка и 20-кратный чемпион Англии стартовал в турнире с тяжелой победы над «Вулверхэмптоном», которую добыл в двух поединках, затем разгромил «Транмир Роверс» (6:0), «Дерби Каунти» (3:0) и месяц назад не без труда в экстратайме одолел «Норвич» (2:1).

Третий в мире клуб по доходам в этом сезоне не смог составить конкуренцию «Ливерпулю» и «Сити» в битве за первую позицию, да и за выход в Лигу чемпионов еще нужно побороться. После 36 туров текущего сезона АПЛ в активе «Манчестер Юнайтед» 17 побед и 11 мировых, которые принесли 62 очка и пятую позицию. У третьего «Челси» всего 63 балла.

Оборона « МЮ » вторая лучшая в лиге, а вот линия атаки далека от показателей лидеров – 63 забитых мяча. Главными голеадорами команды являются Рэшфорд и Марсьяль (по 17 голов).

Летнюю сессию «красные» проводят без поражений. Всего две ничьи и четыре победы. В июле подопечные Сульшера переиграли «Борнмут» (5:2), «Астон Виллу» (3:0) и «Кристал Пэлас» (2:0).

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Джонс, Туанзебе, Уильямс и Шоу.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Челси

«Челси» восемь раз выигрывал Кубок Англии, причем в последний раз это случилось в 2018 году. Настоящий кубковый боец прошел дистанцию турнира без особых проблем – «Ноттингем Форест» (2:0), «Халл» (2:1), «Ливерпуль» (2:0) и в четвертьфинале выбил из розыгрыша «Лестер» (1:0).

После 36 туров текущего сезона Премьер-Лиги в активе «пенсионеров» 19 побед и шесть ничьих, которые принесли 63 очка и третье место, которое предстоит отстоять в оставшихся турах. У «синих» 64 забитых гола, из которых 14 на счету Абрахама и девять — у бразильца Виллиана. Самым слабым звеном столичной команды является оборона, у которой худший результат в первой десятке.

После большого перерыва «аристократы» проиграли две игры и в шести одержали верх. В последней дуэли подопечные Фрэнка Лэмпарда на своем поле минимально одолели «Норвич» (1:0), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Ван Гинкел, Гилмур, Канте и Мусонда.

Статистика

Соперники проведут 186-й очный матч

Статистика побед 78 на 52 в пользу «Манчестер Юнайтед»

« МЮ » не проигрывал на протяжении 19 матчей подряд

«Челси» выиграл 3 из 5 последних выездных поединков

«Красные» выиграли только 5 из 12 последних личных встреч

Последний очный поединок завершился победой « МЮ » (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Челси.