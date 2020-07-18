Обзор 34-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 22:06

«Парма» — «Сампдория»

Обе команды находятся в нижней части таблицы и уже особо ни на что не претендуют. Однако, к очной встрече подходят они в разной форме – «Парма» не побеждает на протяжении шести матчей, а вот «Сампдория» два последних матча выиграла – так чьей же серии придет конец?

Прогноз на матч Парма – Сампдория.

«Брешиа» — СПАЛ

«Брешиа» и СПАЛ находятся в крайне сложной ситуации – команды идут в зоне вылета и имеют минимум шансов на спасение. Однако, у «Брешии» все же результаты получше, да и в родных стенах время от времени она берет очки, выиграют ли «ласточки» и сегодня?

Прогноз на матч Брешиа – СПАЛ .

«Дженоа» — «Лечче»

«Дженоа» проводит далеко не самый лучший свой сезон, но при этом дела у «грифонов» могут стать еще хуже – поражение в сегодняшнем матче отправит их в зону вылета. «Лечче» старается спастись, но в обороне играет безобразно, воспользуются ли этим хозяева?

Прогноз на матч Дженоа – Лечче.

«Наполи» — «Удинезе»

«Наполи» уже особой мотивации на остаток сезона не имеет, победа в Кубке позволит ему сыграть в Лиге Европы, а на больше клуб не может рассчитывать. «Удинезе» еще не обеспечил себе прописку в Серии А и сегодня будут невероятно мотивирован, но смогут ли «зебры» преподнести сюрприз?

Прогноз на матч Наполи – Удинезе.

«Фиорентина» — «Торино»

«Фиорентина» провалила сезон и не смогла пробиться в еврокубки, теперь ей осталось обеспечить себе место в Серии А и спокойно доиграть сезон. Примерно та же ситуация и у «Торино», но очков поменьше и состав попроще, так что за свое место под солнцем «быкам» еще придется побороться.

Прогноз на матч Фиорентина – Торино.

«Рома» — «Интер»

«Рома» так и не смогла побороться за Лигу Чемпионов и теперь вынуждена отстоять путевку в Лигу Европы, «волки» прибавили в последнее время и проблем с этим быть не должно. «Интер» находится на втором месте и на шесть очков отстает от «Ювентуса», но сумеют ли «нерадзурри» сохранить интригу?

Прогноз на матч Рома – Интер.