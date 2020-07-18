Анонс 38-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 22:10

«Алавес» — «Барселона»

«Барселона» проиграла титул «Реалу» и в прошлом туре умудрилась проиграть «Осасуне», очевидно, что настроение в команде не лучшее. «Алавес» уже гарантировал себе прописку в Примере, но найдут ли хозяева мотивацию на сегодняшнюю встречу?

Прогноз на матч Алавес – Барселона.

«Вальядолид» — «Бетис»

«Вальядолид» провел отличный сезон, гарантировав себе уже давно прописку в Примере. «Бетис» вряд ли может быть доволен сезоном – он пока 14-й в таблице и показывает не лучший футбол. В двух последних матчах «Бетис» проиграл, но ждать ли его поражения и сегодня?

Прогноз на матч Вальядолид – Бетис.

«Вильярреал» — «Эйбар»

«Вильярреал» так и не сумел пробиться в первую четверку и в итоге остался без путевки в Лигу Чемпионов. «Эйбар» на самом финише сезона сумел серьезно прибавить и добился цели, забронировав себе место в элите на следующий сезон. Продолжат ли «оружейники» побеждать?

Прогноз на матч Вильярреал – Эйбар.

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»

«Атлетико» на высоком уровне проводит сезон и находится в данный момент на третьем месте в таблице, но бронзы «матрасники» могут лишиться, если сегодня допустят ошибку. «Реал Сосьедад» еще не гарантировал себе путевку в Лигу Европы, но смогут ли баски удивить фаворита?

Прогноз на матч Атлетико – Реал Сосьедад.

«Гранада» — «Атлетик»

«Гранада» и «Атлетик» являются соседями по таблице – обе команды имеют по 53 очка и претендуют на путевку в Лигу Европы. «Атлетик» в еврокубки может попасть и через Кубок, где он уже пробился в финал, но использует ли свой последний шанс сегодня «Гранада»?

Прогноз на матч Гранада – Атлетик.

«Леванте» — «Хетафе»

«Хетафе» боролся за Лигу Чемпионов, но в итоге так и не сумел добиться желаемого, сейчас он лишь седьмой в таблице. Сегодня «синим» нужна только победа над «Леванте», только такой итог гарантированно отправит их в Лигу Европы, но отдадут ли очки «лягушки» без боя?

Прогноз на матч Леванте – Хетафе.

«Леганес» — «Реал» Мадрид

«Реал» в прошлом туре обеспечил себе золотые медали и сегодня явно будет не в оптимальном составе, чем может воспользоваться «Леганес». Хозяевам нужна только победа над чемпионом, любой другой результат отправит их в Сегунду, но насколько реален такой расклад?

Прогноз на матч Леганес – Реал Мадрид.

«Осасуна» — «Мальорка»

«Осасуна» великолепно провела сезон, «красные» находятся в середине таблицы и в борьбе за выживание участия даже не принимали. «Мальорка» не сумела провести финиш сезона на высоком уровне и уже оформила вылет из Примеры, но у кого осталось больше мотивации в последнем туре?

Прогноз на матч Осасуна – Мальорка.

«Севилья» — «Валенсия»

В дерби только у одной команды осталась мотивация – «Валенсия» сражается за путевку в лигу Европы, но пока она лишь восьмая в таблице. От «Хетафе» «летучих мышей» отделяет всего один балл, так что сегодня им нужна только победа, но сдастся ли «Севилья» в таком принципиальном матче?

Прогноз на матч Севилья – Валенсия.

«Эспаньол» — «Сельта»

«Эспаньол» уже оформил вылет из Примеры и мотивации у команды осталось минимум – восемь поражений кряду ярко об этом свидетельствуют. У «Сельты» еще есть шанс вылететь и сегодня ей нужна только победа над соперником, но насколько реальны шансы гостей?

Прогноз на матч Эспаньол – Сельта.