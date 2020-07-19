«Ювентус» — «Лацио»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 18:02

Ювентус

«Ювентус» вполне солидно проводит сезон и является главным претендентом на скудетто. После карантина главные конкуренты «старой синьоры» стали допускать слишком много ошибок, что позволило команде Маурицио Сарри уйти в отрыв. От второго «Интера» и третьей «Аталанты» имеется отрыв в шесть очков, который ничего пока не гарантирует, но является довольно существенным.

В последних турах «Ювентус» также не был идеален – неудачная серия стартовала в 31-м туре, когда чемпион Италии неожиданно уступил «Милану», имея преимущество в два гола по ходу встречи. После этого с большим трудом «Ювентус» вырвал ничью 2:2 у «Аталанты», дважды по ходу встречи отыгрываясь с пенальти.

В последнем туре «Юве» едва не повторил поединок с «Миланом» — в выездном поединке с «Сассуоло» он получил преимущество в два мяча, но вновь не сумел победить. Ничья 3:3 продлила серию «старой синьоры» без побед до трех матчей и этим воспользовался «Интер», подобравшись на расстояние шести очков.

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Лацио

«Лацио» перед карантином является главным преследователем «Ювентуса», и команда Симоне Индзаги всерьез претендовала на титул. Однако, пауза явно не пошла на пользу команде – стабильности ей сейчас явно не хватает, следствием чего стало падение на четвертую строчку в таблице, сейчас ото лидера «орлов» отделяет восемь баллов.

Выпасть из первой четверки и лишиться путевки в Лигу Чемпионов «Лацио» уже будет нереально, учитывая отрыв в 12 очков от «Ромы», но выход из кризиса «орлы» наверняка постараются еще найти. В последнем туре «Лацио» расписал нулевую ничью с «Удинезе», продлив таким образом серию без побед до четырех матчей, три из которых закончились поражениями римлян.

Статистика

«Ювентус» является единственной командой Серии А, которая не проигрывала в родных стенах – 14 побед и две ничьи

«Ювентус» на своем поле пропустил меньше всех в чемпионате – 13 голов в 16 матчах

«Лацио» не побеждал в последних четырех матчах – три поражения и ничья

Прогноз

Прогноз на матч Ювентус – Лацио.