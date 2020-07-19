Анонс матчей дня 20 июля от сайта ВсеПроСпорт

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
«Вулвз» находятся на шестом месте в таблице и уже не смогут побороться за Лигу Чемпионов, но и шестую строчку «волкам» еще предстоит отстоять, претендентов на нее предостаточно. «Кристал Пэлас» уже не имеет особой мотивации, но воспользуются ли этим «волки»?
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Кристал Пэлас.
«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон»
«Шеффилд Юнайтед» претендует на Лигу Европы, но от шестой строчки «клинков» отделяет два очка. «Эвертон» в еврокубки пробиться уже не сможет и мотивации у него минимум, «ириски» не побеждают в четырех матчах кряду. Ждать ли уверенной победы хозяев?
Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Эвертон.
«Брайтон» — «Ньюкасл»
«Брайтон» провел сезон на высоком уровне и гарантировал себе прописку в Премьер-Лиге на следующий сезон, тоже самое можно сказать и о «Ньюкасле». «Сороки» проиграли три последних матча, но сумеют ли «чайки» воспользоваться их кризисом и набрать три очка?
Прогноз на матч Брайтон – Ньюкасл.
«Порту» — «Морейренсе»
«Порту» в прошлом туре обеспечил себе чемпионский титул, обыграв «Спортинг», сегодня у большей части основных игроков наверняка будет выходной. «Морейренсе» также уже не имеет турнирных задач и спокойно доигрывает турнир, но сумеют ли гости напоследок сотворить сенсацию?