Анонс матчей дня 20 июля от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 18:04

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

«Вулвз» находятся на шестом месте в таблице и уже не смогут побороться за Лигу Чемпионов, но и шестую строчку «волкам» еще предстоит отстоять, претендентов на нее предостаточно. «Кристал Пэлас» уже не имеет особой мотивации, но воспользуются ли этим «волки»?

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Кристал Пэлас.

«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон»

«Шеффилд Юнайтед» претендует на Лигу Европы, но от шестой строчки «клинков» отделяет два очка. «Эвертон» в еврокубки пробиться уже не сможет и мотивации у него минимум, «ириски» не побеждают в четырех матчах кряду. Ждать ли уверенной победы хозяев?

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Эвертон.

«Брайтон» — «Ньюкасл»

«Брайтон» провел сезон на высоком уровне и гарантировал себе прописку в Премьер-Лиге на следующий сезон, тоже самое можно сказать и о «Ньюкасле». «Сороки» проиграли три последних матча, но сумеют ли «чайки» воспользоваться их кризисом и набрать три очка?

Прогноз на матч Брайтон – Ньюкасл.

«Порту» — «Морейренсе»

«Порту» в прошлом туре обеспечил себе чемпионский титул, обыграв «Спортинг», сегодня у большей части основных игроков наверняка будет выходной. «Морейренсе» также уже не имеет турнирных задач и спокойно доигрывает турнир, но сумеют ли гости напоследок сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Порту – Морейренсе.