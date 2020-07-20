«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 17:30

Астон Вилла

Видимо рано еще «Астон Вилле» играть в Премьер-Лиге. После фантастического выхода в элитный дивизион по итогам прошлого сезона, казалось, что никто не помешает «львам» закрепиться в АПЛ .

Перед заключительными матчами турнира стало понятно, что за счет аренды и без серьезной работы на трансферном рынке практически невозможно удержаться в лиге. В активе «бордово-голубых» восемь побед и семь ничьих, при второй худшей линии обороны – 66 пропущенных. Атака смогла забить 39 голов, из которых семь у Грилиша, и по пять у Трезеге и Уэсли.

Летняя сессия прошла неудачно. Три ничьи с «Шеффилд Юнайтед» (0:0), «Ньюкасл» (1:1) и «Эвертоном» (1:1). Главным достижением стала победа над «Кристал Пэлас» (2:0).

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Уэсли, Хитон, Энгельс и Тэйлор.

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Арсенал

«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии, переиграв в блестящей манере «Манчестер Сити» (2:0), при этом не оставил «горожанам» ни одного шанса. После таких матчей, кажется, что теперь нет никаких преград и трофей у «канониров» в кармане.

В чемпионате «пушкари» выступили неудачно. После пятого места в прошлом сезоне, 10-я позиция никак не красит столичный клуб, который, к тому же, покинул и Лигу Европы. Впрочем, выход в финал Кубка принесет им путевку в еврокубки, ведь «Челси» наверняка не отдаст свое место в Лиге чемпионов.

В активе «красно-белых» 13 побед и 14 ничьих, при этом подопечные Микеля Артеты 53 раза поражали ворота противников. Лучшими голеадорами команды стали Обамеянг (20 голов) и Ляказетт (10 мячей).

Летний этап гости провели довольно удачно, но три поражения испортили общую картину. В двух последних матчах команда проиграла «Тоттенхэму» (1:2) и обыграла «Ливерпуль» (2:1), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут сыграть Чемберс, Мартинелли, Мари, Лено, Озил и Мустафи, а Гендузи не выйдет на поле по решению Артеты.

Статистика

Соперники проведут свой 195-й очный матч

Статистика побед 83 на 66 в пользу «Арсенала»

«Астон Вилла» проиграла 9 из 13 последних матчей

«Арсенал» выиграл 3 из 4 последних гостевых матчей

«Арсенал» выиграл пять очных матчей подряд

Последняя личная встреча завершилась победой «Арсенала» (3:2)

Прогноз

Прогноз на матч Астон Вилла – Арсенал.