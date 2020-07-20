Анонс матчей дня 21 июля от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 17:32

«Уотфорд» — «Манчестер Сити»

«Уотфорд» еще не обеспечил себе прописку в Премьер-Лиге – «шершни» всего на три очка отрываются от зоны вылета. «Манчестер Сити» уже не имеет особой мотивации в чемпионате и много сил «горожане» отдали в Кубка Англии несколько дней назад, но преподнесут ли хозяева сюрприз?

Прогноз на матч Уотфорд – Манчестер Сити.

«Аталанта» — «Болонья»

«Аталанта» уже вряд ли способна побороться за чемпионство, но за второе место бергамаски явно планируют побороться – от серебра их отделяет всего одно очко. «Болонья» уже не имеет турнирной мотивации и не побеждает в четырех матчах кряду – ждать ли пятого фиаско гостей?

Прогноз на матч Аталанта – Болонья.

«Сассуоло» — «Милан»

«Сассуоло» резко прибавил после карантина и включился в гонку за Лигой Европы, но для достижения цели ему нужно отыграть восемь очков у «Милана». После карантина «Милан» еще не проигрывал – в последних двух турах он добыл уверенные победы, но по силам ли ему обыграть и «Сассуоло»?

Прогноз на матч Сассуоло – Милан.

«Спортинг» — «Сетубал»

«Спортинг» удерживает третью строчку в таблице и наверняка «львы» постараются ее удержать, но для этого нужно отыграть безупречно последние матчи. «Сетубал» ведет борьбу за выживание, но проигрывает матч за матчем, сумеет ли кризисный аутсайдер отобрать очки у «Спортинга»?

Прогноз на матч Спортинг – Сетубал.