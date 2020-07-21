Арбитры спасли «Спартак» от ФНЛ? Проверяем теорию Медведева

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сегодня, 12:39

Директор не угомонился, а «Соккер.ру» посчитал, как на команду Тедеско повлияли решения рефери.

Генеральный директор ФК «Зенит» на линии:

Есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? Кажется, в зоне вылета. Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка.

Откуда такой пассаж? Не все директора в РПЛ и не все чиновники РФС пользуются интернетом, и это не шутка. Людям доносят ту порцию информации, которая выгодна подчиненным, что подают данные. Медведев назвал исследованием подсчеты, где много верных оценок, но не все учтено.

Проще говоря, анализ от фаната «Зенита». Источник с симпатиями, что не скрывает. Но раз целый генеральный директор чемпионов заявил, что «Спартак» при помощи арбитров получил плюс 8 пунктов (к слову, без учета двух туров), а без них боролся на выживание, давайте спокойно проверим теорию. Может, нас ждет сюрприз?

1-й тур. «Спартак» — «Сочи» — 1:0

Признано официально: Рассказов врезался сзади в соперника в штрафной, а Жиго забил с нарушением. Москалев чудил, «Сочи» мог получить удаление у соперника и пенальти. Эти три очка рисковали превратиться в ноль.

2-й тур. «Ростов» — «Спартак» — 2:2

О том, что в стартовых турах арбитры подталкивали «Спартак» к очкам, писали активно. Левников мог удалить Фернандо и поставить пенальти в ворота москвичей. Карпин потерял шанс на победу.

3-й тур. «Тамбов» — «Спартак» 2:0

После двух подряд ошибок в пользу москвичей назначили Вилкова. Засчитал гол Гогуа, хотя его помощник зафиксировал офсайд, а еще не поставил пенальти после игры рукой у игрока «Тамбова» — мяч летел так, что выставленная неестественно конечность все изменила, это фол при счете 0:0.

4-й тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:0

И об этих ошибках Безбородова писали – на Грулеве явно был пенальти. «Динамо» могло победить в дерби, поскольку тоже с соседями в этом сезоне играли удачно, как и «Спартак».

17-й тур. «Урал» — «Спартак» — 0:0

Николай Волошин – арбитр с ляпами в сезоне. Джикия фолил на Кухарчике, нарушение началось за штрафной, но явный зацеп был внутри. Могли поставить пенальти, Парфенов правильно возмущался.

18-й тур. «Зенит» — «Спартак» 1:0

Тедеско заявлял о пенальти после попадания мяча в руку Ракицкого, но это как случай, когда не читали новые правила. А вот гол Дзюбы зря засчитали – Артем сыграл в Кутепова, сделай «спартаковец» так в чужой штрафной – гол отменили бы. Также нужно вспомнить повод для пенальти после попадания мяча в руку Жиго и после толчка Айртона в штрафной площади «Зенита». Мешков не справился с игрой.

20-й тур. «Динамо» — «Спартак» — 0:2

Карасев и Казарцев, что был на повторах, могли назначить пенальти в ворота «Спартака» на последних минутах. Хотя результат вряд ли бы успели изменить, и такие эпизоды вспоминаем – ошибка рефери.

21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1

Тедеско зря оспаривал пенальти, плюс москвичи сами нарывались на одиннадцатиметровые. Например, Айртон принял мяч рукой в штрафной. Глупая ошибка, как пенальти Гапонова с «Зенитом», но «Краснодар» мог выиграть крупнее.

25-й тур. ЦСКА – «Спартак» — 2:0

В этом сезоне РПЛ такие пенальти, как в случае контакта колен Зобнина и Магнуссона ставили, но Еськов вряд ли ошибся – явного движения ногой нет, а легкое было. Плюс второй гол «армейцев» засчитали после фола Васина в защите.

26-й тур. «Спартак» — «Тамбов» — 2:3

Пенальти имени Ларссона – так себе, а вот фола перед вторым голом Джордана не было. И мяч Соболева арбитр Москалев отменил без причины, и Жиго вряд ли фолил в штрафной. А вот Ойеволе тянул Понсе за руку – пенальти на 94-й минуте. Суммируем ошибки Москалева – 1:3 не в пользу «Спартака». Без ляпов рефери москвичи могли победить.

27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» — 1:1

Бакаев пропустил следующий тур из-за ошибки Лапочкина, но рефери также упустил фол Алексея Миранчука на Умярове до штрафной. Результативная ошибка, за футболку соперника Алексей тянул явно. Ну, и Чорлука встретил Рассказова на грани пенальти. Часть экспертов за то, что это 11-метровый.

28-й тур. «Сочи» — «Спартак» — 1:0

В этом сезоне арбитры РПЛ назначили пенальти после того, как атакующий игрок налетает на вышедшего из ворот вратаря, если у голкипера отставлены в сторону рука или нога. Эпизод Понсе и Заболотного – повод для пенальти, рефери допустили ошибку, что повлияла на результат матча.

«Спартак» не вылетел благодаря арбитрам?

Не случайно начали с темы манипуляции информацией. Целый президент США ретвитит теории заговора – убогие, разгоняемые ботами. Сам хитро никогда не заявляет, что верит в эту чушь, но упрямо работает на электорат. Технологи сказали, что его избиратели верят даже в сказки о вирусе от инопланетян, плоской Земле и чипах во лбу.

Более-менее приличные теории заговора в мире пожирают еще охотнее. Люди часто слышат строго то, что хотят услышать. Вот и Медведев сыграл на этом поле. Сам ничего не заявлял, поделился информацией, но проверять ее, конечно же, не стал. И уточнять, что там не анализ эксперта, а мнение фаната «Зенита», не стал. Манипуляции стали нормой, поскольку работают.

Если вам говорят, что против «Спартака» страшный заговор с первого тура и это единственная причина неудач – вами пытаются манипулировать. И если вам говорят, что арбитры всегда во всех матчах «красно-белых» работают идеально – идет манипуляция в другую сторону, это тоже вранье. Каждый отдельный матч и эпизод нужно разбирать с правилами футбола под рукой.

В идеале полезно не быть болельщиком клубов РПЛ , чтобы не искажать картину личным отношением. Доверять надо тем, кто не держится генеральной линии, а смотрит футбол. Кто ругает и красных, и синих. И хвалит и красных, и синих, когда есть повод. Плюс законы футбола в последние годы часто меняются, эксперты из числа бывших арбитров выдают смешные комментарии. Но крайности лишние, взвешенный подход правильнее.

Констатируем, что в начале сезона была серия решений в пользу полумертвого «Спартака» Кононова. Тогда все возмущались, ругали Егорова, Москалева отправили в бан на месяцы, никто неприглядную правду не скрывал. Но позже вектор резко развернули, правильные решения пошли вперемешку с сомнительными. И поскольку «Спартак» слаб, их косят мелочи, не говоря о грубых ляпах.

И это еще москвичей защищает армия фанатов, есть резонанс! Но если можно сначала помочь «Спартаку», а потом придавить, что помешает издеваться над «Ростовом», «Краснодаром», «Динамо», и так далее? Карпин, если начать считать ошибки и перенести игру с «Сочи», в ЛЧ мог попасть! В этом суть анализа, а не строго в войне Федуна против рефери.

Просто вдумайтесь: в сезоне было две сотни грубых судейских ошибок. Две сотни! Результаты турнира искажены. А вот чтобы создать хайповую картинку, легче всего ляпнуть о вылете «Спартака», от которого якобы спасли рефери. Но спокойный подсчет показывает – в ужасном для себя сезоне богатый клуб и молодая команда получили 5-6 очков после ошибок в свою пользу, а потеряли 8-13 после ляпов против них.

Берем диапазон, поскольку один эпизод выводит порой на два разных результата, но вывод можно сделать. «Спартак» при идеальном для себя арбитраже по правилам футбола мог получить максимум +8 пунктов – шанс на 6-е место в нынешней таблице и Лигу Европы. А в худшем случае, если бы строго все решения были не в его пользу, то получаем 32 очка и 12-е место. Никакой зоны вылета нет, особенно с учетом, сколько до 15-го места, не нужно манипулировать.

Кононову подарили очки на старте, у Тедеско их отбирали, но больше. Сумма выводит на места между 6-м и 12-м, смотря как моделировать ситуацию – или все решения верны, тогда небольшой шанс на еврокубки, или забываем все ошибки против – роняем «Спартак» на 12-е место. В любом случае, миф развенчан, клуб из Москвы провел ужасный сезон, но в чемпионате России от вылета арбитры их не спасали.