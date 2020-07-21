«Ливерпуль» – «Челси»:видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1595361467

вчера, 22:57

Ливерпуль

После заветной и долгожданной победы в Чемпионате Англии, «Ливерпуль» предсказуемо сдал. Возможно, даже больше, чем ожидали эксперты и точно больше, чем ожидали многие фанаты мерсисайдского клуба. В пяти матчах после выигрыша титула «красные» заработали только семь очков.

Это означает, что команда Юргена Клоппа не сможет побить рекорд «Манчестер Сити» по количеству набранных баллов за один сезон. «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:0) и «Брайтон» (3:1), сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1), а проиграл «Манчестер Сити» (0:4) и «Арсеналу» (1:2) в выездных матчах.

Всех представителей топ-шестерки «Ливерпуль» дома в этом сезоне обыграл. Да и вообще, мерсисайдцы побеждали каждого на своем поле до встречи с «Бернли». Это мог бы быть еще один рекорд «красных». «Манчестер Сити» подопечные Клоппа победили (3:1), «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Тоттенхэм» (2:1) и «Арсенал» (3:1).

Существенное влияние на результаты «Ливерпуля» оказала травма Джордана Хендерсона. Кроме него в лазарете мерсисайдцев находится Жоэль Матип. Под вопросом участие Джеймса Милнера.

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Челси

«Челси» в воскресенье обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» (3:1), пробившись в финал Кубка Англии. «Пенсионеры» получили отличный шанс выиграть первый трофей с Фрэнком Лэмпардом. В финале «синие» сыграют с «Арсеналом».

В АПЛ у «пенсионеров» дела тоже идут неплохо. «Челси» занимает третье место. Однако «синие» при определенных раскладах вполне могут остаться даже без Лиги Чемпионов. Правда, случится это только если «Челси» не выиграет оба матча, а не только поединок с «Ливерпулем».

Поскольку «Лестер» в текущем туре потерпел поражение, «лисы» никак не окажутся выше «пенсионеров». Соответственно, победы в последнем туре в одном из оставшихся матчей «Челси» вполне хватит для попадания в ЛЧ .

После возобновления АПЛ «Челси» выступил достаточно сильно. «Пенсионеры» выиграли пять из семи поединков. В июле команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Вест Хэму» (2:3) и «Шеффилду» (0:3), но победила «Норвич» (1:0), «Кристал Пэлас» (3:2) и «Уотфорд» (3:0).

С представителями топ-шестерки у «Челси» вырисовалась средняя статистика. На выезде «пенсионеры» проиграли «Манчестер Сити» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (0:4), но победили «Тоттенхэм» (2:0) и «Арсенал» (2:1).

Недоступны Лэмпарду на этот матч Марко ван Гинкел и Билли Гилмор. Под вопросом участие Н’Голо Канте.

Статистика

«Ливерпуль» выиграл только 4 из 11 последних официальных поединков.

«Ливерпуль» победил в 17 из 18 матчей на «Энфилде» в Премьер-лиге.

«Челси» выиграл 9 из 11 предыдущих официальных встреч.

Во всех четырех минувших официальных гостевых поединках «пенсионеров» сыграла ставка «тотал больше 2,5».

На выезде у «Челси» четыре победы в десяти последних официальных матчах.

В Суперкубке УЕФА команды разошлись миром 2:2, но по пенальти выиграл «Ливерпуль».

В первом круге АПЛ на «Стэмфорде» «красные» победили 2:1, но в Кубке Англии проиграли 0:2.

Прогноз

Прогноз на матч Ливерпуль – Челси.