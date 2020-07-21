Анонс матчей 30-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

1595361590

вчера, 22:59

«Динамо» — «Оренбург»

«Динамо» слабо провело старт сезона, но сумело исправить ситуацию и выбраться на шестое место, которое вполне может стать еврокубковым. «Оренбург» провалил сезон и вылетает из Премьер-Лиги, но сумеет ли аутсайдер напоследок хлопнуть дверью?

Прогноз на матч Динамо – Оренбург.

«Краснодар» — «Ахмат»

«Краснодар» не слишком успешно проводит сезон, но «быки» могут и вовсе остаться без Лиги Чемпионов. Пока «Краснодар» третий в таблице, но от ЦСКА отрывается всего на два очка, так что поражение может стоит ему путевки в Лигу Чемпионов, но случится ли сенсация?

Прогноз на матч Краснодар – Ахмат.

«Ростов» — «Зенит»

«Ростов» выполнил свою главную задачу на сезон – команда Валерия Карпина получила путевку в Лигу Европы. «Зенит» уже оформил чемпионство и на прошлой неделе он вышел в финал Кубка России, так что сил наверняка осталось у него немного, но воспользуется ли этим «Ростов»?

Прогноз на матч Ростов – Зенит.

«Рубин» — «Спартак»

«Рубин» не показал яркой игры и не был стабилен, но на финише сезона собрался и сумел гарантировать себе прописку в Премьер-Лиге. Для «Спартака» сезон по всем фронтам провальный – в еврокубках он уже не сыграет. У кого будет больше желания сегодня?

Прогноз на матч Рубин – Спартак.

«Урал» — «Локомотив»

«Урал» не сумел добиться цели – в чемпионате он лишь 11-й, а в кубке России в финал выбиться не удалось. «Локомотив» все свои задачи решил и забронировал за собой второе место в таблице, но осталась ли мотивация у «железнодорожников» на последний тур?

Прогноз на матч Урал – Локомотив.

«Уфа» — «Арсенал»

«Уфа» вполне солидно провела сезон и находится перед последним туром на восьмом месте в таблице. На одну позицию выше находится «Арсенал», но шансов опередить шестое «Динамо» уже не имеет. Продолжит ли «Арсенал» побеждать?

Прогноз на матч Уфа – Арсенал.

ЦСКА – «Тамбов»

ЦСКА проваливает сезон, но имеет возможность в последнем туре все исправить – «армейцы» четвертые, но от третьего «Краснодара» отстают всего на два балла. «Тамбов», несмотря на все прогнозы, сохранил прописку в Премьер-Лиге, но сумеют ли «волки» удивить фаворита?