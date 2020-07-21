Анонс матчей 35-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 23:01

«Парма» — «Наполи»

«Наполи» продолжает набирать очки и явно рассчитывает продвинуться еще выше по таблице, пока неаполитанцы пятые. «Парма» уже ни на что не претендует и проигрывает матч за матчем, сумеет ли «Наполи» набрать очередные три очка в поединке с кризисным соперником?

Прогноз на матч Парма – Наполи.

«Интер» — «Фиорентина»

«Интер» все еще имеет возможность побороться за серебро, из реальных конкурентов у него только «Аталанта». «Фиорентина» уже не имеет турнирной мотивации, но за очки борется в каждом матче, сумеют ли «фиалки» удивить фаворита на его поле?

Прогноз на матч Интер – Фиорентина.

«Лечче» — «Брешиа»

«Лечче» находится в зоне вылета, но окончательно шансов на спасение еще не потерял – от спасительного 17-го места его отделяет четыре очка. У «Брешии» остались лишь теоретические шансы на спасение, и форма команды оставляет желать лучшего. Воспользуются ли хозяева своим шансом?

Прогноз на матч Лечче – Брешиа.

«Сампдория» — «Дженоа»

«Сампдория» сумела в самый нужный момент набрать отличную форму, отдалившись от зоны вылета. Тоже самое нет удалось сделать «Дженоа» — «грифоны» остаток сезона проведут в попытках спасись. Кто окажется сильнее в фонарном дерби?

Прогноз на матч Сампдория – Дженоа.

СПАЛ – «Рома»

«Рома» старается удержаться на пятой строчке, более амбициозных задач уже у «волков» нет, но и эту выполнить будет крайне сложно – в конкурентах «Милан» и «Наполи». СПАЛ уже оформил вылет из Серии А и проигрывает матч за матчем – добудет ли легкие три очка фаворит?

Прогноз на матч СПАЛ – Рома.

«Торино» — «Верона»

«Торино» все еще имеет шансы покинуть Серию А по итогам сезона, но восемь очков преимущества растерять «быкам» будет очень сложно. «Верона» уже выпала из гонки за Лигу Европы и не побеждает в пяти матчах кряду – ждать ли очередной осечки «мастифов»?

Прогноз на матч Торино – Верона.