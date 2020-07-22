«Лацио» — «Кальяри»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 20:35

Лацио

«Лацио» был великолепен в первом круге – команда Симоне Индзаги громила соперников одного за другим, выиграла Суперкубок Италии, преследовала «Ювентус». Тем не менее, карантин внес серьезный дисбаланс в игру команды и после рестарта чемпионата игра «орлов» серьезно отличается от той, которую они демонстрировали в первом круге.

О чемпионской гонке уже нет смысла вести и речи – «Лацио» в таблице четвертый и 11 очков проигрывает «Ювентусу», но вот за бронзу побороться еще команда способна – «Интер» впереди на три балла. Однако, для этого римлянам необходимо положить конец неудачной серии, которая длится на протяжении пяти матчей, поражение 1:2 от «Ювентуса» в последнем туре стало уже четвертым в последних пяти встречах.

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Кальяри

«Кальяри» также впечатлял в первом круге, но затем команда провалилась в кризис, сменила наставника, но вернуться на прежний уровень уже не смогла. К 35-му туру «россоблу» подходят на 11-м месте в таблице, имея отрыв в 13 очков от зоны вылета, такой гандикап растерять будет уже нереально.

В последнем туре «Кальяри» вырвал ничью 1:1 у «Сассуоло», не сумев победить в шестом матче кряду.

Статистика

Ни в одном из 11 последних матчей «Лацио» не проигрывал «Кальяри» — девять побед и две ничьи

В восьми последних домашних матчах «Лацио» восемь раз обыгрывал «Кальяри»

Ни в одном из шести последних матчей «Кальяри» не побеждал – два поражения и четыре ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Лацио – Кальяри.