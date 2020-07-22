«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 20:37

Удинезе

«Удинезе» проводит далеко не самый лучший свой сезон, однако пока «зебры» находятся вне зоны вылета. Имея в активе 36 очков, клуб занимает 16-е место в таблице, опережая 18-й «Лечче» на семь баллов. Гандикап довольно внушительный и позволяет команде с оптимизмом смотреть в будущее, но теоретический шанс на вылет еще присутствует.

Безусловно, стабильности «Удинезе» не хватает, но с приходом Луки Готти «зебры» избегают затяжных серий из поражений, которые в прошлом сезоне едва не лишили команду места в элите. В последнем туре «Удинезе» дал бой «Наполи», но уступил со счетом 1:2 на последних минутах, не сумев таким образом победить в третьем матче кряду.

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Ювентус

«Ювентус» продолжает удерживать лидерство в чемпионате и конкурентов, как таковых, у «старой синьоры» в борьбе за скудетто нет. От второй «Аталанты» команда Маурицио Сарри отрывается на шесть очков, но при этом свой поединок в 35-м туре она еще не сыграла. «Интер» и «Лацио» серьезно отстали и регулярно ошибаются, но теоретически «нерадзурри» еще могут доставить проблемы.

После яркой победы со счетом 4:1 в дерби над «Торино», «Ювентус» серьезно сдал в качестве футбола в следующих трех матчах. В 31-м туре «старая синьора» позволила совершить феерический камбэк «Милану», проиграв 2:4, затем были потеряны очки в поединках с «Аталантой» (2:2) и «Сассуоло» (3:3), хотя в противостоянии с бергамасками «Юве» скорее приобрел, чем потерял.

В последнем туре «Ювентус» не имел никаких проблем с «Лацио» — забив дважды после перерыва усилиями Криштиану Роналду, чемпион Италии позолил римлянам ответить лишь голом престижа в концовке. Таким образом с неудачной серией было покончено, но и конкуренты особо этими ошибками не воспользовались.

Статистика

В шести последних матчах «Удинезе» потерпел шесть поражений от «Ювентуса»

В последний раз на своем поле «Удинезе» обыгрывал «Ювентус» в 2010 году

Ни в одном из трех последних матчей «Удинезе» не побеждал – два поражения и ничья

Ни в одном из семи последних домашних матчей «Удинезе» не побеждал – три поражения и четыре ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Удинезе – Ювентус.