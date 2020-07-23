Антисборная 30-го тура РПЛ: магистры дырявой обороны и нулевой форвард «Локо»

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сегодня, 15:07

«Соккер.ру» представляет последнюю в завершившемся футбольном сезоне антисборную. Кто накосячил напоследок?

Схема антисборной на этот раз 5-3-2: Магомадов и Богосавац — фланговые защитники, Евгеньев-Швец-Филин — тройка центральных защитников. Коновалов и Харин в опорной зоне, а Эль-Кабир обеспечивает связь с парой форвардов Сулейманов-Мелкадзе.

Вратарь

(«Ахмат»)

Спасал «Ахмат» при счете 0:0 и потом, когда все было кончено. Не удивительно, ведь «Краснодар» нанес 12 ударов в створ, у вратаря было много работы, но и пропустил Мелихов четыре мяча, причем во всех голевых эпизодах действовал не то чтобы идеально: удар Вандерсона в ближний угол получился мощным, хотя и здесь позиция вратаря в створе не была безупречной, а в трех других случаях Александр покидал створ смело и нерасчетливо, за что и был наказан. Худшего вратаря заключительного тура РПЛ было выбрать нетрудно.

Защитники

(«Урал»)

Основной правый защитник «Урала» Денис Кулаков пропускал матч с «Локомотивом» из-за перебора желтых карточек, а его молодой сменщик сыграл слабо и скверно. «Железнодорожники» генерировали острые атаки с фланга Чингиза, а когда Миранчук забивал победный гол, Магомадов поздно отреагировал на движение соперника и открыл перед Антоном коридор, что и стало решающим фактором в единственной результативной атаке матча.

(«Ахмат»)

Знаем, что основная позиция Швеца в центре поля, но и в обороне уже опытный Антон играет не впервые. В игре с «Краснодаром» защитная линия «Ахмата» напоминала песочное печенье — крошилась и сыпалась при малейшем прикосновении, а Швец, избегавший единоборств и точек, в которых можно было остановить атаки «быков», выглядел благодарным зрителем, которому посчастливилось оказаться на сцене.

(«Динамо»)

Есть вопросы к атакующей группе «Динамо»: Комличенко, Филипп и компания упустили море возможностей и своими промахами позволили, чтобы результат определялся у ворот «Динамо». Конкретно — в дуэли Евгеньева и Фамейе. Роман оказался не на высоте: из-под него ганский форвард забил единственный гол, а во втором тайме Евгеньев мог оказаться повинным в еще одной пробоине, но Шунин чудом парировал удар с близкого расстояния.

(«Тамбов»)

ЦСКА забил в ворота «Тамбова» два мяча, а моментов было на все шесть голов: оборона «волков» представляла собой жалкое зрелище. Ойеволе и Грицаенко были немногим лучше, но представителем «Тамбова» в антисборной назначаем Филина, который показался самым абстрагированным от игры.

(«Ахмат»)

В первых летних матчах выделяли Богосаваца со знаком «плюс», но завершил сезон Мирослав на минорной ноте, как и вся команда: сначала 0:3 от «Спартака», теперь 0:4 от «Краснодара». В обороне «Ахмата» зияли дыры, и Богосавац не стал частью решения, оставшись частью проблемы: ломал линию, прогуливал или проигрывал эпизоды с единоборствами, каждый третий пас отдавал в ноги противникам.

Полузащитники

(«Рубин»)

Фланговые игроки «Рубина» здорово смотрелись в матче со «Спартаком», но центральные полузащитники не поддержали Хвичу Кварацхелию и Солтмурада Бакаева: Йевтич потерялся, а Коновалов к своей не самой яркой игре добавил нерасчетливый пас на Уремовича, который привел к назначению второго пенальти в ворота «Рубина».

(«Ахмат»)

Универсал из «Ахмата» сыграл в центре поля, но краснодарцы проносились мимо Харина, а Евгений часто появлялся в кадре, когда эпизоды уже были решены не в пользу его команды. Если успевал — навязывал борьбу, но позицию чаще терял, чем находил, а мячом в равной степени делился с партнерами и соперниками: 14 точных передач, 13 неточных.

(«Рубин»)

У швейцарского хавбека было больше часа, чтобы себя проявить, дальше Леонид Слуцкий терпеть не стал и заменил хавбека, который постоянно терял мяч, ошибался в передачах и только один раз попытался пробить по воротам, да и то попал под блок. «Рубин» сыграл очень неоднородно, а Йевтич стал одним из тех, кто тянул казанцев ко дну.

Нападающие

(«Тамбов»)

Успешный сезон в «Тамбове» (7 голов и 2 «ассиста» в 18 матчах) воспитанник «Спартака» завершил досрочно, получив красную карточку в принципиальной для него игре с ЦСКА . Первое предупреждение не вызывает вопросов, в случае со вторым «горчичником» допускаю, что «армеец» Марадишвили усилил эффект и «нарисовал» страдания, ведь акцентированной отмашки локтем не было, однако Георгий сам напросился и впредь тоже будет получать желтые карточки, если продолжит во время бега выставлять руки на высоте плеч.

(«Локомотив»)

Сначала хотел оставить здесь пустое место, это стало бы наиболее красноречивым описанием Сулейманова в игре с «Уралом», но побоялся, что не все поймут. Молодой форвард впервые получил шанс сыграть с первых минут за «Локомотив» и провалил полноценный дебют: не попал в пустые ворота и не отдал ни одной точной передачи за час игры. Нарочно не придумаешь!

Тренер

(«Ахмат»)