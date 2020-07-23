Антисборная 30-го тура РПЛ: магистры дырявой обороны и нулевой форвард «Локо»

«Соккер.ру» представляет последнюю в завершившемся футбольном сезоне антисборную. Кто накосячил напоследок?
Схема антисборной на этот раз 5-3-2: Магомадов и Богосавац — фланговые защитники, Евгеньев-Швец-Филин — тройка центральных защитников. Коновалов и Харин в опорной зоне, а Эль-Кабир обеспечивает связь с парой форвардов Сулейманов-Мелкадзе.
Вратарь
Александр Мелихов («Ахмат»)
Спасал «Ахмат» при счете 0:0 и потом, когда все было кончено. Не удивительно, ведь «Краснодар» нанес 12 ударов в створ, у вратаря было много работы, но и пропустил Мелихов четыре мяча, причем во всех голевых эпизодах действовал не то чтобы идеально: удар Вандерсона в ближний угол получился мощным, хотя и здесь позиция вратаря в створе не была безупречной, а в трех других случаях Александр покидал створ смело и нерасчетливо, за что и был наказан. Худшего вратаря заключительного тура РПЛ было выбрать нетрудно.
Защитники
Чингиз Магомадов («Урал»)
Основной правый защитник «Урала» Денис Кулаков пропускал матч с «Локомотивом» из-за перебора желтых карточек, а его молодой сменщик сыграл слабо и скверно. «Железнодорожники» генерировали острые атаки с фланга Чингиза, а когда Миранчук забивал победный гол, Магомадов поздно отреагировал на движение соперника и открыл перед Антоном коридор, что и стало решающим фактором в единственной результативной атаке матча.
Антон Швец («Ахмат»)
Знаем, что основная позиция Швеца в центре поля, но и в обороне уже опытный Антон играет не впервые. В игре с «Краснодаром» защитная линия «Ахмата» напоминала песочное печенье — крошилась и сыпалась при малейшем прикосновении, а Швец, избегавший единоборств и точек, в которых можно было остановить атаки «быков», выглядел благодарным зрителем, которому посчастливилось оказаться на сцене.
Роман Евгеньев («Динамо»)
Есть вопросы к атакующей группе «Динамо»: Комличенко, Филипп и компания упустили море возможностей и своими промахами позволили, чтобы результат определялся у ворот «Динамо». Конкретно — в дуэли Евгеньева и Фамейе. Роман оказался не на высоте: из-под него ганский форвард забил единственный гол, а во втором тайме Евгеньев мог оказаться повинным в еще одной пробоине, но Шунин чудом парировал удар с близкого расстояния.
Александр Филин («Тамбов»)
ЦСКА забил в ворота «Тамбова» два мяча, а моментов было на все шесть голов: оборона «волков» представляла собой жалкое зрелище. Ойеволе и Грицаенко были немногим лучше, но представителем «Тамбова» в антисборной назначаем Филина, который показался самым абстрагированным от игры.
Мирослав Богосавац («Ахмат»)
В первых летних матчах выделяли Богосаваца со знаком «плюс», но завершил сезон Мирослав на минорной ноте, как и вся команда: сначала 0:3 от «Спартака», теперь 0:4 от «Краснодара». В обороне «Ахмата» зияли дыры, и Богосавац не стал частью решения, оставшись частью проблемы: ломал линию, прогуливал или проигрывал эпизоды с единоборствами, каждый третий пас отдавал в ноги противникам.
Полузащитники
Игорь Коновалов («Рубин»)
Фланговые игроки «Рубина» здорово смотрелись в матче со «Спартаком», но центральные полузащитники не поддержали Хвичу Кварацхелию и Солтмурада Бакаева: Йевтич потерялся, а Коновалов к своей не самой яркой игре добавил нерасчетливый пас на Уремовича, который привел к назначению второго пенальти в ворота «Рубина».
Евгений Харин («Ахмат»)
Универсал из «Ахмата» сыграл в центре поля, но краснодарцы проносились мимо Харина, а Евгений часто появлялся в кадре, когда эпизоды уже были решены не в пользу его команды. Если успевал — навязывал борьбу, но позицию чаще терял, чем находил, а мячом в равной степени делился с партнерами и соперниками: 14 точных передач, 13 неточных.
Дарко Йевтич («Рубин»)
У швейцарского хавбека было больше часа, чтобы себя проявить, дальше Леонид Слуцкий терпеть не стал и заменил хавбека, который постоянно терял мяч, ошибался в передачах и только один раз попытался пробить по воротам, да и то попал под блок. «Рубин» сыграл очень неоднородно, а Йевтич стал одним из тех, кто тянул казанцев ко дну.
Нападающие
Георгий Мелкадзе («Тамбов»)
Успешный сезон в «Тамбове» (7 голов и 2 «ассиста» в 18 матчах) воспитанник «Спартака» завершил досрочно, получив красную карточку в принципиальной для него игре с ЦСКА. Первое предупреждение не вызывает вопросов, в случае со вторым «горчичником» допускаю, что «армеец» Марадишвили усилил эффект и «нарисовал» страдания, ведь акцентированной отмашки локтем не было, однако Георгий сам напросился и впредь тоже будет получать желтые карточки, если продолжит во время бега выставлять руки на высоте плеч.
Тимур Сулейманов («Локомотив»)
Сначала хотел оставить здесь пустое место, это стало бы наиболее красноречивым описанием Сулейманова в игре с «Уралом», но побоялся, что не все поймут. Молодой форвард впервые получил шанс сыграть с первых минут за «Локомотив» и провалил полноценный дебют: не попал в пустые ворота и не отдал ни одной точной передачи за час игры. Нарочно не придумаешь!
Тренер
Игорь Шалимов («Ахмат»)
Казалось, что Шалимов повезет «Ахмат» в Краснодар на бой против своей бывшей команды, но, как и в предыдущем туре со «Спартаком», печальные грозненцы пропустили три мяча во втором тайме. И еще один незадолго до перерыва. Игорь Михайлович решил основную задачу и оставил «Ахмат» в РПЛ, но руководству клуба и республики стоит крепко подумать в это короткое межсезонье: а подходящий ли это тренер для долго и плодотворного сотрудничества?