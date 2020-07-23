Сборная 30-го тура: убойный Щенников и шведская атака

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сегодня, 21:00

Кто попал в последний созыв символической сборной «Соккер.ру» в сезоне-2019/20 — тот молодец. А кто именно молодец? Да вот эти самые парни!

Вратарь

Антон Коченков («Локомотив»)

Победу «Локомотиву» в Екатеринбурге принесли два Антона: Миранчук забил победный гол, а Коченков совершил восемь сэйвов и запретил «Уралу» забивать. А ведь «шмели» дерзко шли вперед и отчаянно наваливались на ворота москвичей, нанесли 20 ударов в сторону ворот Коченкова против восьми попыток у «железнодорожников», по ударам в створ на стороне «Урала» четырехкратное преимущество — 8:2. Тот случай, когда вклад вратаря невозможно не заметить.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

«Оренбург» хлопнул дверью на прощание и переиграл «Динамо» в последнем туре РПЛ , а главными героями стали Джоэль Фамейе и Андрей Малых. Вдвоем они организовали гол в ворота москвичей: ганский форвард забил с подачи защитника, который в своей зоне ответственности не дал разгуляться Грулеву со Скопинцевым. «Оренбург» вылетает, но опытный защитник может и должен задержаться в Премьер-Лиге.

Виктор Васин ( ЦСКА )

Васин чаще удостаивался попадания в другую сборную, с приставкой «анти», но в матче с «Тамбовом» Виктор и вся оборона ЦСКА были на высоте, о чем красноречиво говорит единственный удар по воротам Игоря Акинфеева за матч. В такой ситуации появляется логичное желание отметить защитников, обеспечивших «железный занавес». Центр обороны ЦСКА составляли Васин, Дивеев и Набабкин, а Виктор сыграл самую яркую роль, обеспечив своей команде превосходство в воздухе 11-ю победами в верховых единоборствах.

Джемал Табидзе («Уфа»)

«Уфа» против «Арсенала» играла в неоптимальном составе и без лучшего голкипера РПЛ в сезоне 2019/20 Александра Беленова, но команда Вадима Евсеева устояла и завершила игру против «оружейников» со своим любимым счетом 0:0. Немалый вклад в этот результат сделал Джемал Табидзе, выигравший 8 единоборств на втором этаже и сковавший одного из лучших бомбардиров завершившегося сезона Евгения Луценко.

Георгий Щенников ( ЦСКА )

Щенников тоже преуспел в перекрывании кислорода футболистам «Тамбова», но в первую очередь запомнился яркой игрой на чужой половине поля: Георгий активно участвовал в комбинациях «армейцев», а один красивый розыгрыш завершил убойным ударом под перекладину с правой ноги. И не важно, что «просто фартануло», защитнику удался шикарный удар с «неродной» ноги, гол Щенникова стал украшением 30-го тура.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Игра «Спартака» при Тедеско не обделена тактической мыслью, да и равнодушных на поле нет, но низкое качество исполнения игровых элементов и элементарное отсутствие культуры паса часто затмевает все хорошее. Только не в игре Романа Зобнина, который в этом году действительно хорош во всех компонентах: в Казани вице-капитан «красно-белых» показал качественное движение с мячом и без мяча, проделал титаническую работу, чтобы сбалансировать командную игру в центре поля. Сильнейший полузащитник «Спартака» с большим отрывом, в кубковом матче против «Зенита» его очень не хватало.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Обляков взял на себя конструкторские функции, запомнился тонкими передачами и хорошей сообразительностью в центре поля, но потенциально результативные пасы Ивана оставались без вознаграждения из-за промахов партнеров. Но полузащитник наиграл на осязаемую награду, ближе к концу матча к Облякову пришел гол: остался на линии штрафной во время розыгрыша углового, выловил отскок и вторым касанием мастерски пробил метров с 18-ти. Оба своих гола «армейцы» забили породистыми ударами.

Хвича Кварацхелия («Рубин»)

Снова в составе символической сборной яркий грузинский парень из Казани Кварацхелия. В матче со «Спартаком» Хвича заработал пенальти и создал еще несколько острейших ситуаций у ворот Максименко. Не удивительно, что талантливый дриблер впечатлил Джикию, у парня большое будущее, если он продолжит работать над собой.

Реми Кабелья («Краснодар»)

Не главная звезда атаки «Краснодара» в матче с «Ахматом», ведь выступление Берга сложно затмить, но Кабелья впервые после травмы сыграл так, что в нем был виден футболист, вокруг которого может сложиться изумительный креативный оркестр. А какой гол забил Реми?! Мастер!

Нападающие

Маркус Берг («Краснодар») — игрок тура

В последнем туре РПЛ Маркус Берг забил два мяча и отдал две результативные передачи, победа над «Ахматом» гарантировала «Краснодару» третью строчку и участие в квалификации Лиги Чемпионов. Думаю, Берг полностью оправдал свое приглашение: у шведского форварда 10 голов и 3 «ассиста» в 32 матчах за «Краснодар». Неплохо для «дерева», правда, Владимир Быстров?

Джордан Ларссон («Спартак»)

А здесь стоит обратиться к другому бывшему футболисту — Андрею Тихонову, который говорил, что людям, которые привезли Ларссона, должно быть стыдно. В Казани Джордан заработал пенальти для Бакаева, а во втором тайме сам забил с «точки», доведя число своих голов в дебютном сезоне за «Спартак» до десяти. Кстати, его знаменитый отец Хенрик в 23 года тоже провел свой дебютный сезон за «Фейеноорд» и отметился шестью голами.

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Индивидуально футболистов «Зенита» не отмечаем, но в тренерское кресло сажаем Сергея Семака, который выиграл у мотивированного «Ростова» в гостевом матче («желто-синие» претендовали на четвертое место) полностью экспериментальным составом. В обороне, к примеру, играли Прохин, Маммана и Мусаев. Пропустив в дебюте встречи, второй состав «Зенита» не посыпался, команда дождалась усиления в лице основных игроков и одержала волевую победу.